Melanzane alla tabacchiera, Più buone della parmigiana. La ricetta della tradizione siciliana che si prepara in forno in 10 minuti

Melanzane alla tabacchiera più buone e facili da preparare della classica parmigiana e si fa tutto in forno. Oggi vi proponiamo una classica ricetta siciliana le melanzane ripiene a tabacchiera. Un piatto davvero semplice e veloce che potrà essere gustato sia come piatto unico che come antipasto o contorno. Questo è sicuramente il periodo migliore per prepararle dato le che le melanzane ad agosto sono ancora più saporite e le acciughe e il pecorino che useremo nella preparazione risaltano proprio il sapore delle nostre verdure. Per altre ricette golose con le melanzane leggete qua

Melanzane alla tabacchiera, Ingredienti per 4 persone

4 melanzane medie

1 Cipolla

1 spicchio d’aglio

2 cucchiai di salsa di pomodoro

1 acciuga salata

1 mazzetto di prezzemolo

3 cucchiai di pecorino (o caciocavallo) grattugiato

3 cucchiai di mollica di pane raffermo

olio evo q.b.

sale e pepe q.b.

Procedimento

Iniziamo la preparazione delle nostre melanzane alla tabacchiera. Prendiamo le melanzane lavatele bene, tagliatele a metà in verticale tipo a barchetta e togliete le due estremità. Quindi prendete del sale grosso e versatelo sopra e lasciatele così per circa un’ora. Una volta che le melanzane avranno perso il loro sapore amarognolo grazie a questo procedimento sciacquatele bene. Nel frattempo prendete una pentola riempitela di acqua salata e portate a bollore.

Quindi versate le barchette di melanzane nell’acqua e lasciate bollire per circa cinque minuti. Dopo di che scolatele e asciugatele con un panno da cucina assorbente. Una volta tiepide svuotate le melanzane della loro polpa stando attenti a non rompere la buccia. Quindi mettete la polpa tagliata a pezzettini in un ciotola. Nel frattempo prendete l’acciuga, dissalata e togliete la lisca e fatela sciogliere in una padellina con olio caldo. Tritate anche la cipolla molto fine e fatela appassire in padella con un filo d’olio.

Aggiungete alla cipolla la polpa di melanzana e rosolate per un paio di minuti. Fatto questo spegnete sotto al fuoco e aspettate che il composto si raffreddi, quindi aggiungete l’acciuga ormai diventata una crema. Infine unite anche il formaggio, la mollica grattugiata, aglio e prezzemolo tritati e la salsa di pomodoro. Aggiungete sale e pepe e mescolate bene il tutto. Con il ripieno ottenuto, riempite le melanzane e disponetele in una teglia unta. Cuocete in forno a 180°, per 20-25 minuti. Le vostre melanzane alla tabacchiera sono pronte. Per altre ricette siciliane leggete qua

Melanzane alla tabacchiera, Più buone della parmigiana. La ricetta della tradizione siciliana che si prepara in forno in 10 minuti scritto su Più Ricette da Redazione.