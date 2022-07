melanzane-con-mollica-di-pane-alla-siciliana-cotte-in-padella.-veloci-e-buonissime,-meglio-di-qualsiasi-parmigiana

Melanzane con mollica di pane, mozzarella e pomodori, cotte in padella sono un contorno davvero delizioso e soprattutto super veloce e facile da preparare. Possono essere consumate anche fredde e sono ideali anche per un simpatico buffet estivo. Una ricetta siciliana che esalta sia le melanzane, che nella stagione estiva sono particolarmente buone, sia la mollica del pane siciliano, ma andrà bene qualsiasi mollica. Vediamo quindi come prepararle. Vuoi altre ricette con le melanzane? Leggi qua

Melanzane con mollica di pane, Ingredienti

150 gr di Pomodorini

Olio q.b

Sale q.b

Pepe q.b

Prezzemolo q.b

Mezzo spicchio aglio

2 Melanzane

150 gr Mollica pane

50 gr Pecorino

200 gr Mozzarella

100 gr Macinato misto carne

1 Uovo

PREPARAZIONE

Iniziamo col lavare e tagliare a metà le melanzane. Consigliamo di non prendere melanzane troppo grosse e soprattutto scegliere preferibilmente quelle lunghe. Scavare le metà melanzane così ottenite dalla loro polpo, cercando di rompere la buccia. Cospargere di sale le melanzane appena tagliate e vuote e metterle da parte. Quindi prendere una padella antiaderente e ungerla con l’olio. Metterla sul fuoco insieme al mezzo spicchio d’aglio e lasciare che imbiondisca.

Quando l’aglio sarà dorato, toglierlo dalla pentola e aggiungere invece la polpa di melanzane che avevamo tolto. Schiacciare la polpa con una forchetta e lasciarla cuocere per almeno 5 minuti a fiamma bassa. Quindi togliere la polpa cotta e conservarla in una ciotola. Nella stessa padella aggiungere quindi la carne macinata e lasciare cuocere sempre a fuoco basso., Appena terminata la cottura, togliere la carne a ggiungerla nella ciotola alla polpa di melanzane.

Quindi aggiungere alla polpa e alla carne tutti gli altri ingredienti ovvero la mollica sbriciolata, l’uovo, il pepe, il sale, la mozzarella tagliata a cubetti e anche i pomodorini tagliati a spicchi piccoli. Sciacquare quindi le melanzane vuote e asciugarle bene con un panno. Una volta asciutte riempirle con l’impasto che abbiamo preparato. Adagiarle quindi in una padella unta d’olio e cuocerle da entrambi i lati coprendo con un coperchio. In alternativa possono anche essere messe in forno a 180 gradi per 20 minuti. Una volta ultimata la cottura, impiattare e servire. Buon appetito. Vuoi altre ricette golose siciliane? Leggi qua

Melanzane con mollica di pane alla siciliana cotte in padella. Veloci e buonissime, meglio di qualsiasi parmigiana scritto su Più Ricette da Redazione.