melanzane-fritte-leggere:-i-trucchi-per-non-fa-assorbire-l’olio

Se desiderate servire delle melanzane fritte leggere e non troppo unte, noi vi sveliamo i trucchi per friggere senza far assorbire olio.

Le melanzane sono versatili in cucina non solo perchè si abbinano a qualsiasi secondo, ma si possono gustare calde, fredde, tiepide e non solo potete anche cuocerle in modo diverso. Ma come tutte le pietanze che si preparano è necessario prestare attenzione, ci sono alcuni trucchi che possono velocizzare la preparazione e non solo ci permetteranno di servire dei piatti a dir poco perfetti.

Nel caso specifico delle melanzane quando si friggono posso assorbire molto olio, ma se si segue un trucco si può evitare. Allora se volete stupire tutti a tavola, con una parmigiana fritta poco unta e leggera non dovrete fare altro che seguire i nostri consigli.

Melanzane fritte leggere: i trucchi infallibili che faranno assorbire poco olio

Le melanzane fritte si preparano spesso in cucina per poter servire diverse pietanze, dalla classica parmigiana di melanzane per non dimenticare le melenzane fritte con pomodorini.

Non solo anche la pasta con melanzane e ricotta. Sicuramente servire un piatto che grondi di olio e non appena masticate percepite una melanzana molla e unta, non è così gradevole. Sveliamo i trucchetti per friggere le melanzane in modo che assorbono poco olio.

Va fatta una precisazione, non è necessario friggere le melanzane in abbondante olio, sono saporite e fritte perfettamente anche se si utilizza poco olio.

Per le melanzane fritte con uova, dovete procedere in questo modo, rompete l’uovo separando bene l’albume dal tuorlo, poi utilizzate solo gli albumi. Dopo aver lavato le melanzane e tagliate a fette che non devono essere troppo spesso. Passatele negli albumi sbattuti, gli albumi faranno si che le melanzane non assorbiranno troppo olio. Poi mettete l’olio di semi di arachide, non abbondante, in una padella antiaderente e quando sarà bene caldo, fate friggere e toglietele con una pinza e adagiate su un piatto con carta assorbente da cucina. Giratele in modo che si asciugheranno bene ad ambo i lati. Il trucco sta nel sostituire spesso la carta assorbente da cucina.

Se avete del tempo potete mettere le melanzane tagliate in uno scolapasta tra uno strato e l’altro distribuite il sale e poi coprite con un piatto o ciotola e poggiate un peso, le lasciate per un’ora e poi le lavate, asciugate bene e le friggete.

Avete in dispensa la semola? Ecco il trucco che vi farà friggere le melanzane senza far assorbire olio. Prendete un sacchetto per alimenti e mettete la semola, aggiungete un pò per volta le melanzane lavate, affettate o tagliate a dadini dopo averle asciugate bene e scuotete la busta. Solo adesso le friggete in una padella con olio di semi di arachide.

Quindi svelati i segreti per friggere le melanzane senza far assorbire olio provate anche voi!