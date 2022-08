melanzane-in-agrodolce-alla-siciliana:-il-contorno-della-tradizione-super-goloso,-meglio-della-caponata.-la-ricetta-di-nonna-pina

Melanzane in agrodolce alla siciliana sono una ricetta originale siciliana davvero squisita più buona della classica caponata. Sono ottime sia come antipasto che come contorno e sono davvero semplicissime da preparare come la ricetta di nonna Pina, siracusana doc. L’agrodolce in Sicilia è molto amato e lo si prepara anche con molti secondi di pesce oltre che con le verdure, un procedimento per niente difficile ma dal gusto assicurato. Leggete qui altre RICETTE SICILIANE

Melanzane in agrodolce, Ingredienti

1 kg di melanzane

2 cipolle

1 mazzetto di prezzemolo

olio extravergine d’oliva

aceto

zucchero

sale e pepe

Procedimento

Iniziamo a preparare le nostre melanzane in agrodolce lavando accuratamente le melanzane e tagliandone le due estremità. Quindi tagliate le melanzane a cubetti e mettetele in uno scolapasta. Versate sopra il sale e mettete un peso sopra. Lasciatele così per quasi un’ora in modo che perdano sia il liquido che il loro sapore amarognolo. Passata l’ora sciacquatele nuovamente e per bene sotto acqua corrente e asciugatele con cura con un panno da cucina.

Fatto ciò prendete la cipolla e tagliatela molto finemente, quindi fate riscaldare in una pentola mezzo bicchiere d’olio evo e aggiungete la cipolla facendola appassire. Una volta appassita aggiungete anche le melanzane tagliate a cubetti, mescolate e lasciate cuocere per altri 20 minuti a fuoco media, aggiustando di sale e pepe. Nel frattempo prendete un bicchiere di aceto e versategli dentro due cucchiai di zucchero, mescolate finchè lo zucchero non si sarà sciolto.

Quando le melanzane avranno raggiunto la loro doratura versate l’aceto zuccherato nella padella e fate sfumare per almeno 5 minuti abbassando la fiamma. Le nostre melanzane in agrodolce alla siciliana sono pronte per essere gustate. Completate il piatto con un spolverata di prezzemelo tritato o di menta. Le melanzane fatte così sono buone clade ma meglio lasciarle riposare qualche minuto, saranno comunque ottime anche dopo tempo. Buon appetito! Leggete altre golose RICETTE CON LE MELANZANE

Melanzane in agrodolce alla siciliana: Il contorno della tradizione super goloso, meglio della caponata. La ricetta di nonna Pina scritto su Più Ricette da Redazione.