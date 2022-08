Melanzane in gremolada, come far diventare le melanzane alla griglia le più buone che ci siano con il condimento super goloso

Melanzane in gremolada, come far diventare le melanzane alla griglia il piatto più buono che c’è. Ecco il condimento super goloso. Dedichiamoci ora ad un piatto buonissimo e leggero. Un contorno che prevedere davvero un pasto salutare. Un modo nuovo di assaporare le melanzane, diverso, forse troppo “light” ma gustosissimo. Si preparano in pochissimi minuti e con pochi ingredienti.

Lo potrete accompagnare con carni arrostite o anche dei cibi fritti, ideale anche con del pesce dal sapore robusto come Spada o tonno grigliati o anche a del salmone. Insomma è un piatto davvero eccezionale che si andrà bene su qualsiasi pietanza. Andiamo quindi a vedere come si preparano e quali sono gli ingredienti di questo piatto buonissimo.

Ingredienti delle melanzane in Gremolada

3 Melanzane 3

1 Scorza di limone

1 spicchio d’Aglio spicchio

50 gr Prezzemolo 50 g

Peperoncino fresco

Origano q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Preparazione delle melanzane

Per prima cosa laviamo le nostre melanzane. Togliamo il peduncolo ( la parte verde, quel pennacchio che le caratterizza). Una cosa importante è che per questa ricetta ci serviranno delle melanzane lunghe, non quelle alla siciliana. Tagliamole a fette e mettiamole da parte.

Ora pensiamo al condimento: tritiamo il prezzemolo, poi la scorza di limone, il peperoncino ( dobbiamo togliere i semini all’interno che danno un sapore amaro), poi lo spicchio d’aglio, e tritiamo anche l’origano.

Mettiamo il tutto in una ciotola e condiamo il tutto con 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva. Aggiustiamo di sale e mescoliamo bene. Ora prendiamo le nostre melanzane ( non ci sarà bisogno di asciugarle, dato che l’acqua verrà tolta arrostendole). Mettiamole su una padella fatta riscaldare ( deve essere rovente).

Una volta arrostite ( devono avere quel bel colore, prendere la classica forma delle melanzane grigliate insomma) dobbiamo disporle su un piatto. Il piatto in questo caso dovrà essere lungo o largo. Le melanzane non dovranno essere sovrapposte. Conditele con l’intingolo creato quando le melanzane saranno ancora calde e buon appetito. Continua a leggere i nostri contorni

