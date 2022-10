melanzane-ripiene-alla-spagnola:-l’idea-salva-cena-facile-e-veloce.-pronte-in-20-minuti,-tutto-in-forno-a-crudo

Non ci crederete, ma le melanzane ripiene, sono un piatto tipico della tradizione spagnola. Poi con il passare degli anni si è diffuso in tutto il territorio nazionale. Ovviamente non esiste una ricetta unica, ma il ripieno varia da regione a regione da famiglia in famiglia. Spesso anche nella stessa famiglia, le melanzane vengono preparate con un ripieno diverso, una specie di ricetta salva cena e/o svuota frigo. Ma sicuramente in ogni famiglia è presente la propria ricetta del cuore. Di seguito andremo a preparare la ricetta tanto amato da zia Patrizia.

Ingredienti:

2 melanzane

150 gr di carne macinata

2 fette di pane raffermo

100 gr di fiordilatte

1 uovo

Aglio in polvere

Olio evo

20 gr pecorino grattugiato

20 gr parmigiano grattugiato

Pinoli

Uva passa

Procedimento:

Per preparare le melanzane ripiene di zia Patrizia, iniziate a lavare e asciugare le melanzane, tagliatele e metà nel senso della lunghezza privatele della mollica interna.

Ungetele internamente con un poco d’olio evo, e cospargetele con un pizzico di sale.

Tagliate a pezzetti la mollica delle melanzane, eliminando la parte con più semi. In una capiente padella, mettete un poco d’olio evo, e fate cuocere i pezzetti ricavati, a fiamma media. A cottura ultimata metteteli in un piatto a raffreddare.

Nella stessa padella, mettete le melanzane, e fatele cuocere un paio di minuti per lato.

Spegnete la fiamma e posizionate le melanzane in una pirofila, cercate di prendere una pirofila adatta a contenere le melanzane senza lasciare molto spazio tra di loro ed i bordi della pirofila, in modo che in cottura mantengono la loro forma.

Mentre le melanzane si raffreddano, mettete le fette di pane a bagno nell’acqua per un paio di minuti.

In una capiente ciotola, mettete la carne macinata, il sale, l’aglio in polvere, i pezzetti di melanzane, i formaggi, l’uovo ed il pane strizzato e sbriciolato.

Amalgamate il tutto, e fate riposare in frigo per dieci minuti.

Nel frattempo tagliate il fiordilatte a dadini.

Trascorso il tempo di riposo, dividete l’impasto in quattro parti uguali, schiacciate ogni singola parte fino ad ottenere un rettangolo più o meno della lunghezza della melanzana, posizionate sopra i pezzetti di fiordilatte, l’uva passa ed i pinoli,

arrotolatelo su sé stesso e posizionatelo internamente alla melanzana, ripetete la stessa operazione per le altre tre.

Completate con altri pezzetti di fiordilatte e formaggio grattugiato.

Mettete in forno preriscaldato a 200° per venti minuti, poi accendete il grill alla massima potenza e fate gratinare per qualche minuto. Togliete dal forno servite e gustate le melanzane ripiene di zia Patrizia.

