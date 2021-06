Melissa Satta al Grande Fratello Vip? La sua risposta non lascia più dubbi: adesso è tutto più chiaro

Vedremo mai Melissa Satta al GF Vip? La risposta della showgirl non lascia affatto dubbi: adesso è proprio confermato, le sue parole.

Melissa Satta al GF Vip? Le sue parole. Fonte Foto: Instagram

Sono trascorsi pochissimi mesi da quando, dopo esattamente 169 giorni, Alfonso Signorini chiudeva la quinta edizione del Grande Fratello Vip. E proclamava vincitore assoluto il simpaticissimo Tommaso Zorzi. Era esattamente il 1 Marzo scorso, ricordate? Ebbene: nonostante siano passati soltanto alcuni mesi, la colonna portante del programma e tutta la squadra stanno già pensando alla prossima edizione. Ed, ovviamente, ai prossimi concorrenti.

Appurato che Alfonso Signorini ha le idee chiare e, già in diverse occasioni, ha detto chi vorrebbe nella sesta edizione del GF Vip, c’è la vaga possibilità che ci possa essere anche Melissa Satta tra i prossimi concorrenti? Sia chiaro: il suo nome è spuntato fuori in queste ore soltanto perché un utente Instagram le ha posto questa domanda, ma non c’è nulla “sotto”. A questo punto, però, ci chiediamo: l’ex velina di Striscia la Notizia parteciperà mai al reality di Canale 5? Scopriamolo.

Melissa Satta, “parteciperesti al GF vip”: la risposta dell’ex velina non lascia dubbi

Entrata a far parte del mondo dello spettacolo davvero giovanissima e, soprattutto, diversi anni fa, Melissa Satta ha riscosso, sin dal primo minuto, un successo davvero spropositato. È proprio per questo motivo che, nonostante non sia più una presenza fissa sul piccolo schermo, continua ad essere amata ed apprezzata dal suo pubblico. E, sia chiaro, non siamo assolutamente noi a dirlo, ma ce ne danno ampia testimonianza le parole dei suoi sostenitori social proprio in queste ultime ore.

È proprio recentemente che Melissa Satta ha risposto alle domande e curiosità del suo pubblico Instagram. Tra le tante, è impossibile non fare caso a quella che fa riferimento ad una sua ipotetica partecipazione al GF vip. “Parteciperesti mai”, le hanno chiesto. Precisa e chiarissima, è stata la risposta dell’ex velina. Diamoci uno sguardo vicino:

Fonte Foto: Instagram

“Onestamente non penso, mi mancherebbe troppo mio figlio”, risponde Melissa Satta a chi le ha chiesto di una sua ipotetica e presunta partecipazione al GF vip. Insomma, a quanto pare, la sua risposta è negativa! Vi sarebbe piaciuta nella casa più spiata d’Italia?