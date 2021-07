Melissa Satta allo scoperto con Mattia Rivetti, chi è il nuovo amore dopo Boateng

Melissa Satta e Mattia Rivetti non si nascondo più. A lungo si è mormorato del nuovo amore della showgirl e modella dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng. Ora, però, sono sempre più numerose le occasioni in cui si mostrano insieme, all’occhio sempre vigile dei paparazzi. Dopo essere stati immortalati a inizio giugno a Venezia da Oggi, eccoli insieme in Sardegna. I fotografi di Chi li hanno sorpresi in vacanza: il magazine racconta che sono sullo yacht di Renzo Rosso, imprenditore amico di entrambi (pare anzi che sia stato proprio lui a farli conoscere). Insieme alla coppia, sulla barca c’è anche Maddox, il figlio che la Satta ha avuto da Boateng e oggi ha 7 anni. Il matrimonio con il calciatore, dopo una prima separazione e un tentativo di riavvicinamento, è naufragato definitivamente a dicembre 2021.

Chi è Mattia Rivetti

in foto: Foto da Primaonline

Lontano dal mondo dello spettacolo e dai social, Mattia Rivetti, 34 anni, è un imprenditore. È il nipote di Carlo Rivetti, che nel 1993 ha rilevato l’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa. Qualche anno fa, Rivetti risultava in una nota agenzia pubblicitaria. Di lui si sa pochissimo ed è evidente che preferisca tenersi alla larga dalle luci della ribalta.

Il malinteso su Rivetti che ha fatto infuriare la Satta

La coppia è stata peraltro al centro di uno spiacevole episodio, ai primi tempi della frequentazione. Si era infatti sparsa la voce che la Satta frequentasse Matteo Rivetti, un uomo sposato e con figli. In realtà, forse per la fretta era stato fatto un errore d’identità con Mattia che è cugino di Matteo: lei all’epoca neppure conosceva quest’ultimo. Melissa si è comprensibilmente scagliata contro il gossip lanciato da Chi, con tanto di diffida legale. “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca infangare e rovinare la vita delle persone“, aveva poi detto a Verissimo, “Non mi piace che mi vengano associati uomini quando non ci sono prove perché in mezzo possono esserci anche delle famiglie e dei figli. Questo accanimento non lo tollero“.