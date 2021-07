Melissa Satta, chi è e cosa fa il suo nuovo amore | La coppia uscita allo scoperto FOTO

Ormai è ufficiale: Melissa Satta è felicemente fidanzata, come hanno dimostrato gli scatti immortalati alla coppia. Ecco chi è la sua nuova fiamma.

Nata nel 1986, la Satta è una meravigliosa attrice, showgirl, conduttrice e modella. La giovane ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione al noto tg satirico ‘Striscia la notizia‘ in qualità di velina. Da allora, la sua carriera è sempre stata in ascesa. Dopo una serie di indiscrezioni che vedevano Melissa nuovamente innamorata, ecco che è arrivata la conferma: la soubrette ha un fidanzato. Siete curiosi di conoscere qualcosa in più di lui?

Chi è Mattia Rivetti, il nuovo partner di Melissa Satta

Il nuovo fidanzato di Melissa Satta si chiama Mattia Rivetti, ha 34 anni ed è un imprenditore. L’uomo è molto riservato e preferisce restare lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Si sa però che è il nipote di Carlo Rivetti, ossia il proprietario di un’azienda di abbigliamento sportivo Sportswear Company Spa, dal 1993. Del nuovo partner della Satta si hanno pochissime informazioni, dato che lui stesso si tiene distante dal ‘chiacchiericcio‘ del gossip.

Fonte: Chi

La loro frequentazione era stata oggetto di alcune voci che stavano circolando già da un po’, e i quali dichiaravano che i due fossero diventati una coppia. Attualmente, c’è stata infatti la conferma ufficiale: la neo-coppia è stata paparazzata mentre trascorreva felicemente le vacanze estive in Sardegna.

Gli scatti dei paparazzi: Melissa e Mattia insieme e felici

Dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, la Satta ha dunque incontrato nuovamente la felicità. Nel mese di giugno, i due furono immortalati dal settimanale ‘Oggi‘ a Venezia.

Adesso, è invece il turno di ‘Chi‘ che li ha invece sorpresi nella regione sarda, mentre erano sullo yatch di Renzo Rosso, imprenditore amico di entrambi. Sulla stessa barca, la coppia è stata affiancata anche da Maddox, il figlio di Melissa (che oggi ha 7 anni) nato dalla relazione dell’ex velina con Boateng, da cui la stessa si è separata nel mese di dicembre 2021.

Insomma, come si può notare dalle fotografie, pare proprio che i due stiano davvero bene insieme e che trascorrano il proprio tempo libero serenamente.