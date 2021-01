Melissa Satta il segreto della perfezione | Il video spiazza il web

Melissa Satta oggi si trova nel mirino dell’attenzione mediatica per via di un video condiviso nella sua pagina Instagram e che ha fatto capitolare il cuore ai fan. La moglie di Boateng ha conquistato un nuovo record di like svelando il segreto della perfezione… ecco di cosa si tratta.

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come Melissa Satta sia sempre nel mirino del gossip per via della sua vita sentimentale, ma anche perché considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo e una delle veline che ancora oggi il pubblico ricorda con molto affetto.

Con l’arrivo dei social network Melissa Satta ha anche avuto modo di mettersi in gioco in un altro ruolo diverso da quello di modella, ovvero influencer e testimonia per vari brand di moda raccontando su Instagram, e non solo, le sue avventure durante gli shooting fotografici.

Melissa Satta come Lara Croft

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Melissa Satta in questi anni è diventata anche una delle web star più seguite sui social grazie appunto alla sua bellezza e alla carriera di modella avviata prima di entrare a far parte di Striscia la Notizia, continuando il suo impegno nella moda sia attraverso il suo blog e adesso nel ruolo da influencer.

La conferma di quanto detto, non a caso, la troviamo appunto nella pubblicazione di varie immagini sempre super cool condivise da Melissa Satta nella sua pagina Instagram che le permettono di superare di volta in volta i suoi record personali. Non a caso, ecco che oggi Melissa Satta cattura l’attenzione del web nelle vesti di una moderna Lara Croft.

Il segreto della perfezione di Melissa Satta

Melissa Satta, infatti, ha da poco condiviso un bellissimo e ironico video condiviso dall’ex velina nella sua pagina Instagram. Nel video in questione Melissa Satta, dopo aver messo le mani tra i capelli… improvvisamente si trasforma in una perfetta Lara Croft, con tanto di treccia lunga sulla schiena, già pronta per il set.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La modella e influencer, che in men che non si dica ha conquistato il web tanto che il suo filmato è diventato già virale, ha accompagnato il post con il seguente commento ironico: “Se fosse così semplice non sarei mai in ritardo”.

The post Melissa Satta il segreto della perfezione | Il video spiazza il web appeared first on Solonotizie24.