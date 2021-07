Melissa Satta, la sfilata è fatale. I passanti sono a bocca aperta: che spettacolo – VIDEO

L’ex velina è ripartita alla grande, dopo il primo pit-stop in Sardegna è tornata a Milano per uno nuovo mozzafiato shooting fotografico.

La bellissima ex velina è più in forma che mai e le foto postate negli ultimi giorni lo testimoniano.

La rivista Chi ha sorpreso Melissa Satta a Porto Cervo insieme alla mamma Mariangela e al figlio Maddox, un rientro dovuto per riossigenare il cervello ed il cuore dopo le tante batoste subite dalla showgirl.

Una vacanza da single dunque per lei dopo la definitiva rottura con l’ex marito Kevin Prince Boateng. Melissa si è mostrata con un fisico smagliante, forme toniche e una grinta da vendere, come nell’ultimo video condiviso.

Melissa Satta è una pantera in giro per Milano: che sensualità

Non è solo un’atleta a tutto tondo e un’imprenditrice dopo il lancio della sua app Start2Run, Melissa Satta è ancora un’amata indossatrice per importanti brand di moda e del lusso.

Lo conferma il breve reel pubblicato pochi minuti fa nella sua pagina Instagram che la descrive come una pantera aggirarsi per le vie di una Milano semi deserta. Cammina in fretta su tacchi a stiletto vertiginosi sulle note di “I Can’t Stop (Ekali Tribute)” di Flux Pavilion.

Occhiali da sole, top corto che le scopre l’addome muscoloso, pantaloni lucidi con maxi tasconi laterali. Completa il look un accessorio molto di tendenza quest’anno, la mini borsetta a tracolla arancione fluo che spicca nel suo outfit completamente nero.

Migliaia i like ricevuti in poche ore ed i commenti da parte dei suoi follower, incantevole Melissa ammalia ancora una volta. Ha bloccato anche i passanti che camminavano accanto a lei tale è la bellezza di cui è portavoce.