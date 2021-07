Melissa Satta in vacanza a Capri tra un evento mondano e l’altro Melissa Satta è momentaneamente in pausa come tanti altri colleghi del piccolo schermo. L’opinionista di Quelli Che il Calcio, divenuta famosa come velina nella seconda metà del 2000, è al momento in vacanza nelle località estive turistiche più belle d’Italia. Ha fatto tappa […]

L’articolo Melissa Satta parla del dolore più grande della sua vita proviene da KontroKultura.