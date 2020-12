melissa-satta-smentisce,-nessun-nuovo-amore-dopo-boateng:-«sto-vivendo-un-momento-molto-doloroso»

La sua vita privata Melissa Satta è riuscita a tenerla lontana dai riflettori, anche nei momenti più difficili della separazione dal marito Kevin Prince Boateng, ma a smentire pubblicamente un presunto nuovo amore non ha esitato un attimo, considerando che sta vivendo un momento molto delicato.

«Di solito non faccio video di questo tipo, ma stavola mi sento obbligata» ha esordito l’ex velina facedo riferimento a un articolo pubblicato da Chi. «Hanno scritto che io ho un flirt con un uomo, un signore che non conosco e non ho mai visto, e tra l’altro sono venuta a sapere che questa persona ha una bellissima famiglia, è sposata e ha due figli». L’uomo in questione è Matteo Rivetti, imprenditore, figlio dell’ex proprietario del brand Stone Island. Nessun tipo di collegamento tra i due, ha sottolineato la Satta, ferita per le insinuazioni, tanto da aver diffidato la rivista.

«Io sto vivendo un momento molto particolare della mia vita, molto doloroso, come sapete, e sto cercando di viverlo tra le quattro mura di casa mia, proteggendo anche mio figlio. È molto difficile da gestire, ma sto cercando di fare del mio meglio», ha aggiunto Melissa, che con il gossip, per sua stessa ammissione, ha imparato a convivere, ma non quando si superano i limiti.

«Sono sedici anni che faccio questo lavoro, so come funziona il gossip. Se mi fotograferanno con qualcuno, quando succederà, non ci saranno problemi, ma non sarà una persona sposata con dei figli e già impegnata perché è una cosa che non farei mai. Mi dispiace per me, ma anche per questa persona che si è trovata sui giornali senza motivi. Basta a questa libertà di infangare la vita degli altri, anche io ho sentimenti, provo dolore, anche se cerco di non farli vedere sempre sui social», ha commentato la showgirl, dicendosi «scioccata, addolorata e sconvolta».

Un’esperienza sicuramente negativa, che arriva alla fine di un anno non semplice, segnato dalla separazione da Boateng, sposato nel 2016. I due si erano riavvicinati dopo un primo momento di crisi, le cui ragioni non sono mai state rese note, e sulle prime sembrava che tra loro le cose avessero ripreso a funzionare, fino alla rottura definitiva, ufficializzata anche via social con una dichiarazione congiunta, lo scorso 21 dicembre.

«Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni e in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox. Grazie per questi 9 anni…e per il regalo più bello….Maddox», avevano scritto insieme pubblicando una foto che li ritraeva con il figlio (Boateng ha successivamente rimosso il post, ndr).

Il tentativo che avevano voluto fare, alla fine, non è bastato per salvare la loro unione, ma come sottolineato da Melissa a Verissimo alcuni mesi fa: «Un domani potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio».



