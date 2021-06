melissa-satta-torna-in-tv,-in-orbita-mediaset:-l’annuncio-a-sorpresa!

Bollono in pentola grandi progetti per la showgirl che secondo indiscrezioni a breve potrebbe iniziare una nuova avventura televisiva.

La macchina organizzativa del “Grande Fratello 6” è già a lavoro per la prossima messa in onda in autunno, la data comunicata da Mediaset è il 13 settembre e sono tutti all’opera per organizzare il cast e la struttura del format in costante miglioramento.

Alla guida dello show sempre Alfonso Signorini accompagnato stavolta da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli che sostituiranno Pupo e Antonella Elia.

Riguardo i concorrenti sono molti i nomi trapelati in queste settimane, l’unica certezza al momento si ha su Katia Riccarelli ed il nuotatore Manuel Bortuzzo. Un’incognita che ha lanciato una vera caccia al toto nome sui social.

Nelle ultime ore però è emerso il nome di Melissa Satta tra i papabili nuovi gieffini, verità o finzione? Capiamo cosa succede.

Melissa Satta sotto le grinfie di Signorini: accetterà?

La bellissima ex Velina di “Striscia” ha ripreso in mano la sua vita dopo la separazione dal compagno Kevin Prince Boateng, nuovi progetti per il futuro l’attendono.

Melissa Satta sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip?” In molti se lo stanno chiedendo in queste ore dopo l’uscita di voci insistenti che la volevano tra il cast di Signorini.

L’indiscrezione è stata da subito smentita dalla diretta interessata, che ha risposto ad alcune domande postele dai fan su Instagram. Lei ammette che è un’ipotesi molto remota:

“Onestamente non penso, mi mancherebbe troppo mio figlio”, ha dichiarato senza mezzi termini rompendo le aspettative di chi la voleva tra i volti presenti nella Casa più spiata d’Italia.

Di recente inoltre Melissa è stata interpellata dalla cronaca rosa per un flirt in corso con Mattia Rivetti, ma non ci sono conferme al riguardo.