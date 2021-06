Melito Porto Salvo, giovedì l’inaugurazione della nuova sede dello Spi-Cgil

Giovedì in Via Roma a Melito Porto Salvo verrà inaugurata la nuova sede dello SPI CGIL Reggio Calabria – Locri

“Giovedì 24 giugno p.v. alle ore 17:00 in Via Roma di Melito Porto Salvo verrà inaugurata la nuova sede dello SPI CGIL Reggio Calabria – Locri, alla presenza del Segretario Organizzativo dello SPI Nazionale Stefano Landini e della Segretaria Generale SPI Calabria Claudia Carlino”. E’ quanto comunica in una nota il Segretario Generale della CGIL Reggio Calabria – Locri, Gregorio Pititto.