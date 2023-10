Meloni, Ambrogiani(Pd): “Un anno di governo con Italia al palo”

“Sarebbe dovuto essere il governo che avrebbe risollevato il paese e ridato dignità a famiglie e territori. Invece, si è palesemente dimostrato un esecutivo immobile e impreparato di fronte alle sfide di questi primi dodici mesi. Insomma, il premier Meloni e il centrodestra non hanno brillato e non hanno mantenuto le promesse tanto decantate in campagna elettorale. Questo primo anno istituzionale verrà ricordato piuttosto per l’abolizione del reddito di cittadinanza, che ha aumentato la povertà di migliaia di nuclei familiari, per il disagio sociale ed economico del nostro paese, piombato in una congiuntura sempre più complessa. E ancora, Meloni e compagnia verranno ricordati per un economia ancora stagnante e in una fase di crescita lenta e faticosa, per la questione migranti irrisolta che mai finora era stata così problematica e grave, così come per gli insufficienti investimenti in comparti chiave come sanità, infrastrutture e lavoro. Insomma, la nostra Italia ha vissuto 365 giorni di governo Meloni lontano dalle istanze di cittadini, lavoratori e territori. Un anno da bocciare su tutta la linea”. Così, in una nota. Il segretario del Pd Marino, Sergio Ambrogiani.

Ufficio Stampa