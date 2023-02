Membro de facção criminosa que ostentava fuzis na Terra Yanomami é preso em Boa Vista

Francisco Leandro da Silva Vieira, de 23 Anos, era foragido do Pará (PA) pelos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo. Ele foi preso nessa quarta-feira (15). Francisco Leandro Da Silva Vieira, de 23 Anos, que estava foragido no Pará, foi preso ao atuar em facção criminosa presente em regiões de garimpo ilegal na Terra Yanomami

Divulgação/Dicap

O jovem Francisco Leandro da Silva Vieira, de 23 Anos, foragido do Pará, foi preso ao atuar em facção criminosa presente em regiões de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami nessa quarta-feira (15) no bairro Alvorada, zona Oeste de Boa Vista. Ele tirava fotos ostentando grande fuzis dentro do território indígena.

De acordo com a Divisão de Captura (Dicap), o jovem fugiu do Centro Regional de Recuperação de Itaituba (CRRI) do Pará em dezembro de 2019, onde foi condenado pelos crimes de roubo e posse ilegal de arma de fogo.

A divisão informou que vinha monitorando a facção criminosa “fortemente armada” que atua no rio Uraricoera, no território Yanomami. Francisco veio até Boa Vista em busca de tratamento de saúde, pois está com malária.

Os agentes conseguiram levantar o local onde Francisco ficava. A casa estava preparada para dificultar o trabalho policial, com cerca elétrica, muro alto, entre outras, segundo a Dicap.

No momento da prisão, o jovem ainda tentou enganar a equipe se identificando como William Leite, porém as policias de Roraima e do Pará já haviam trocado informações e documentações que comprovavam a verdadeira identidade de Francisco. Após isso, ele confessou.

Ele foi conduzido para a sede da Dicap, onde foram realizados os procedimentos de rotina e posteriormente entregue na Polinter para as providencias cabíveis.

Vittorio Rienzo