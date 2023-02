Menina de 10 anos é atropelada por carro desgovernado na Via Dutra, em Barra Mansa

Segundo a PRF, veículo perdeu o controle quando se envolveu em batida com caminhão. Criança sofreu ferimentos leves e ficou internada na Santa Casa. Atropelamento aconteceu na altura do km 280. Carro se envolveu em batida com caminhão antes de atropelar menina de 10 anos na Via Dutra, em Barra Mansa

Uma menina, de 10 anos, foi atropelada por um carro desgovernado na Via Dutra, em Barra Mansa (RJ), na noite de sexta-feira (3). O acidente ocorreu na altura do km 280.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo perdeu o controle quando se envolveu em uma batida com um caminhão. O impacto da colisão fez o automóvel seguir em direção ao acostamento, onde estavam a criança e a avó dela.

Para tentar salvar a neta, a idosa a empurrou para o gramado às margens da estrada. No entanto, o motorista tentou desviar das duas, guiando o carro para a mesma direção da menina, ocasionando o atropelamento.

A criança foi socorrida por uma equipe de resgate da CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, e levada para Santa Casa.

Também de acordo com a PRF, a equipe médica do hospital informou aos agentes que a paciente sofreu ferimentos leves e estava internada em observação.

