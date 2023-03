Menina de 12 anos escreve dois livros e se dedica a inspirar outros jovens: ‘Sensação de felicidade’

Nicolly é de Suzano e usou escritório adaptado em banheiro para levar ideias às páginas. Tiragens foram impressas com o apoio dos pais, que sempre incentivaram a leitura. Pequena escritora: menina de 12 anos já publicou dois livros de forma independente

O universo inteiro nas páginas dos livros. Basta olhar a estante para ter uma ideia de quanto Nicolly Belchior, de apenas 12 anos, é apaixonada pela leitura. No entanto, dois títulos fazem o coração da adolescente de Suzano bater mais forte. O motivo? Ambas as histórias foram escritas por ela.

O primeiro, ‘Alba’, foi escrito em quatro meses e publicado no ano passado. “Uma das minhas maiores inspirações era a motivação de escrever um livro, terminar um livro. Fazer o livro perfeito pra mim. Toda vez que chega remessa dos meus livros, eu choro de noite porque fico muito feliz”, conta.

Todo o processo de produção nasceu dessa mente fértil. Até a capa foi idealizada pela pequena escritora. Os pais contam que sempre incentivaram a leitura, mas não tinham ideia de que o negócio era tão sério. Não hesitaram em apoiar.

“A nossa filha gosta muito de surpreender a gente. Ela não gosta de mostrar seus dotes. Quando ela falou pra nós, o livro já estava pronto. Eu falei pra ela: ‘já que está pronto, vamos fazer uma tiragem’”, relembra o pai Adriano Belchior, que trabalha como vigilante.

O segundo título veio na sequência. Foi escrito em dois meses e ficou pronto em dezembro do ano passado. A família gravou o momento em que Nicolly pegou os primeiros exemplares. Uma alegria que transborda e contagia qualquer um (assista acima).

‘O poder dentro de mim’ conta a história de um menino que tem a difícil missão de salvar um reino. Uma fantasia cristã, que traz uma mensagem de perdão e fala sobre a força que cada um carrega dentro de si, como explica a escritora.

“Eu criava meus personagens inspirados em alguém que conheço, junto comigo mesma. Eu juntava eu e a pessoa para criar meus personagens e fazer a personalidades deles assim. Colocava um defeito meu, uma qualidade minha, uma qualidade da pessoa e um defeito da pessoa”.

Para colocar os projetos em prática, pai e mãe tiveram que se desdobrar. Primeiro para proporcionar estrutura: onde hoje é o escritório da menina, antes era um banheiro. Estudante de escola pública e sem recursos para bancar as tiragens, em alguns momentos o sonho chegou a parecer distante.

“Foi difícil. Essa parte de investir, de tirar livros, capa do livro. Ela sempre queria uma coisa específica, pois era o sonho dela. A gente sempre tentou fazer o melhor para ela se sentir bem, para ela ter o livro que queria ter”, diz a mãe e auxiliar administrativo Juliana Belchior.

“Teve momentos que a gente pensou: ‘nossa, não vai dar, não vamos conseguir’, porque são poucos recursos… Mas, graças a Deus, a gente sempre se virou de um lado ou do outro, passa um cartão aqui, um cartão ali, e aí nós conseguimos. Graças a Deus”, completa.

Nicolly ainda mostra que a criatividade é fonte inesgotável. O terceiro livro está saindo do forno e, dessa vez terá o formato de e-book. Mas como se escrever não fosse suficiente, a jovem ainda inspira por outra habilidade: a de levar outras crianças pelo mesmo caminho.

Hoje faz palestras e mentorias em que ensina o caminho para realizar um sonho como esse. “É a sensação de sentir felicidade pela pessoa, de ‘surtar’ pela pessoa ter conseguido o objetivo dela. É uma coisa que tenho de mim mesma, que é do próximo ser feliz, ficar feliz também”.

Sobre o futuro, o que esperar de alguém que já tem uma bagagem como essa aos 12 anos? “Eu desejo que ela tenha um futuro, que ela possa realizar os sonhos dela. Ela tem o sonho de sair do Brasil, estudar fora. Ela tem vontade de ir pros Estados Unidos, fazer intercâmbio. Eu, como mãe, desejo que ela alcance todos os objetivos dela”, diz Juliana.

Para Nicolly, as possibilidades são infinitas. Com persistência e talento, tudo isso é só o começo. “Eu quero continuar sendo escritora, porque, como eu escrevi um livro, vou ser escritora para sempre. Acredite no poder dentro de você! Apesar de estar passando por muitas dificuldades, com o que você tem, você consegue realizar seus sonhos”.

“Se você não tem computador, pode escrever no caderno. Não importa. As vezes a gente não tem condições financeiras. Eu também não tinha, também não tenho. Hoje tenho uma remessa enorme de livros na minha casa. Sempre acredite em você mesmo”.

