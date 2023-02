Menina de 4 anos é diagnosticada com sífilis e polícia investiga suspeita de estupro em SC

Criança foi atendida em hospital de Canoinhas por infecção urinária e médicos descobriram infecção sexualmente transmissível. Paciente passará por exames na Polícia Científica e inquérito foi aberto. Hospital Santa Cruz de Canoinhas

Arquivo/NSC

Uma menina de 4 anos foi diagnosticada com sífilis, uma infecção sexualmente transmissível, e a polícia investiga se houve estupro. Um inquérito foi aberto em Canoinhas, no Norte catarinense, e a criança passará por exames na Polícia Científica.

O diagnóstico ocorreu quando a menina foi levada pela mãe ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas na quarta-feira (8) por causa de uma infecção urinária. Como a criança não melhorava, os médicos fizeram uma bateria de exames e chegaram ao diagnóstico de sífilis.

Compartilhe esta notícia no WhatsApp

Compartilhe esta notícia no Telegram

A infecção pode ser passada da mãe para o bebê, mas como os sintomas surgiram aos 4 anos de idade, a médica suspeitou de estupro.

No hospital, a Polícia Militar foi chamada e fez um boletim de ocorrência, que foi encaminhado para a Polícia Civil. O delegado Rui Orestes Kuchnir afirmou que abriu inquérito e que, até 16h desta sexta (10), não havia suspeitos.

A menina continua internada no hospital para tratar a doença. Já os exames que ela fará na Polícia Científica são para a investigação de indícios de violência sexual. Um segundo exame de sífilis também foi feito e a polícia aguarda o resultado.

VÍDEO: MP investiga vereador que deu golpe ‘mata-leão’ em PM

Corpo de mulher é encontrado enterrado em parque municipal de Florianópolis

ENTENDA: Colônia de animais marinhos encobre areia em Balneário Camboriú

O que é sífilis?

A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria Treponema pallidum, segundo o Ministério da Saúde.

A bactéria aparece nos exames a partir da segunda, terceira semana da contaminação. Esse teste pode ser feito na rede pública, é rápido e de graça. A doença tem cura, mas pode voltar.

Manifestações da sífilis

Arte/TV Globo

A sífilis nem sempre tem sintoma. “A doença tem algumas fases e, mesmo durante as fases iniciais, onde os sintomas costumam ser mais proeminentes, uma parte dos pacientes pode não ter sintomas”, alerta o infectologista Paulo Abrão.

Segundo o Ministério da Saúde, os sinais e sintomas dependem do estágio da doença:

Primária: Nessa fase, pode aparecer uma ferida no local de entrada da bactéria (pênis, vagina, ânus, boca), que aparece entre 10 a 90 dias após o contágio. Normalmente não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de caroços na virilha.

Secundária: sinais e sintomas aparecem entre seis semanas e seis meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Pode ocorrer manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. A pessoa pode ter febre, mal-estar, dor de cabeça e ínguas pelo corpo.

Latente (fase assintomática): não aparecem sinais ou sintomas. É dividida em sífilis latente recente (menos de dois anos de infecção) e sífilis latente tardia (mais de dois anos de infecção). A duração é variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária.

Terciária: pode surgir de dois a 40 anos depois do início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

A pessoa pode ter sífilis e não saber. Isso acontece porque a doença pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Mata