Menina de 6 anos é resgatada após bote inflável ser levado pelo vento na Lagoa dos Patos, em Tapes

Segundo Corpo de Bombeiros Voluntários, resgate foi possível com ajuda de morador da região, dono de um barco. Tio conta que criança aguardou socorro boiando na água. Isabelle Gonçalves dos Santos ao lado de bombeiros de Tapes

Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes/Divulgação

Uma menina de 6 anos foi resgatada, neste domingo (26), após cair de um bote inflável na Lagoa dos Patos, em Tapes, a 108 km de Porto Alegre. A embarcação onde a criança estava com o tio foi levada pelo vento para longe da costa. Quando o homem tentou puxar o barco, caiu na água, e a sobrinha acabou ficando sozinha.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapes afirma que o comandante Alessandro Vasque conseguiu resgatar a menina após acionar um morador do local, Márcio Chicasca, que tinha um barco. Os dois encontraram a criança boiando na água, a cerca de 2 km da costa.

A criança, identificada pela família como Isabelle Gonçalves dos Santos, passava o fim de semana com o tio, Jairo Apolinário, de 64 anos. Ele conta que foi pescar com ela em um local onde a água batia na cintura. No entanto, o vento levou o bote inflável para um local de maior profundidade.

“Pensei: ‘vou descer e levar remando’. Achei que ia conseguir levar. Quando eu vi, já não dava mais pé”, conta.

Exausto de tentar remar com os braços, o tio acabou se afastando do bote. O homem conta que ficou cerca de 10 minutos na água, até conseguir sair e pedir socorro. Meia hora depois, os bombeiros conseguiram encontrar a menina. Ela tinha deixado o bote, permanecendo boiando na água, de acordo com Jairo.

“Ela tem seis anos, mas nada bem. Ela ficou paradinha na água, de costas, ficou boiando. O barco foi embora, e ela ficou”, relata o tio.

Segundo Jairo, ao ser resgatada, Isabelle perguntou aos bombeiros se o tio estava bem, já que ele tinha afundado na água ao deixar o bote. O reencontro em terra foi de alívio para a família.

“A gente estava bem apavorado, eu e minha esposa numa agonia. Graças a Deus deu tudo certo”, diz Jairo.

Ilustração mostra distância de onde menina foi encontrada da costa da Lagoa dos Patos em Tapes

Reprodução/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi