Menina de 6 anos morre após se engasgar com bexiga no interior de SP

A vítima, identificada como Alice Kadena Botelho, estava enchendo uma bexiga de aniversário, quando aspirou o material. Caso foi registrado na sexta-feira, em Vera Cruz (SP). Menina de seis anos morreu após se engasgar com bexiga, em Vera Cruz (SP)

Arquivo Pessoal

Uma menina de seis anos morreu após se engasgar com uma bexiga, em Vera Cruz (SP). O caso foi registrado na sexta-feira (10).

De acordo com informações da Polícia Civil, a criança foi levada ao Hospital das Clínicas de Marília (SP), logo após o incidente.

A vítima, identificada como Alice Kadena Botelho, estava enchendo uma bexiga de aniversário, quando aspirou o material, provocando a obstrução das vias respiratórias.

Os médicos realizaram manobras de ressuscitação, mas a menina não resistiu e morreu no Hospital. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) deve apontar a causa da morte. Alice foi sepultada no sábado (11), no Cemitério da Saudade, em Marília.

A Polícia Civil de Vera Cruz vai instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

Vito Califano