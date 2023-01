Menina de 7 anos é atropelada por moto em Barra do Piraí

Acidente aconteceu no Centro. Vítima foi socorrida para o Hospital Maternidade Maria de Nazaré e depois foi transferida para a Santa Casa. Uma menina, de sete anos, ficou ferida após ser atropelada por uma moto na quinta-feira (26) em Barra do Piraí (RJ). O acidente aconteceu na Rua Governador Portela, no Centro.

Segundo a polícia, o motociclista estava passando pela faixa com o sinal fechado para passagem de pedestres quando a criança atravessou. O homem tentou parar o veículo, mas acabou atingindo a menina.

A vítima foi socorrida para o Hospital Maternidade Maria de Nazaré e depois foi transferida para a Santa Casa para imobilizar uma fratura no pé esquerdo.

Procurada pelo g1, a unidade médica não havia retornado contato até a publicação desta reportagem.

Vittorio Rienzo