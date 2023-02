menina-de-8-anos-sofre-acidente-na-garupa-de-moto-em-resende;-blusa-de-frio-agarrou-na-roda,-diz-bombeiro

Vítima estava com a peça de roupa amarrada na cintura. Acidente aconteceu na Rio-Caxambu, na altura do distrito de Engenheiro Passos. Uma menina, de 8 anos, sofreu um grave acidente na garupa de uma moto na tarde desta sexta-feira (17) em Resende (RJ).

Segundo o Corpo de Bombeiros, ela estava com uma blusa de frio amarrada na cintura e parte da peça agarrou na roda. Neste momento, a criança foi puxada e ficou com o braço esquerdo preso na corrente da moto em movimento.

O acidente aconteceu na BR-354 (Rio-Caxambu), na altura do distrito de Engenheiro Passos. Pai e filha seguiam no sentido Rio, a cerca de 10 km da Via Dutra.

Equipes do Samu e de bombeiros trabalharam juntos no resgate da vítima. O pai não se machucou.

De acordo com o Samu, a menina sofreu “fratura exposta no braço e antebraço esquerdo e lacerações”.

Ela foi levada em estado grave para o Hospital de Emergência. Procurada pelo g1, a unidade médica não havia respondido o contato até a publicação desta reportagem.

O trânsito no local ficou sinalizado em meia pista por cerca de duas horas, mas já foi normalizado.

