Menina que sonha ser policial ganha festa temática e recebe visita da PM em SC; VÍDEO

Valentina, de 7 anos, já sabe a profissão que quer seguir e pede para cumprimentar agentes de segurança na rua, conta mãe. Representantes da PM e Polícia Civil fizeram uma visita à menina, em Florianópolis. Chegada da PM em Florianópolis ao aniversário de menina que sonha ser policial

Uma menina de 7 anos teve a festa de aniversário em Florianópolis interrompida pela chegada da polícia, mas por um bom motivo. Valentina Anacleto Pedroso, que quer ser policial quando crescer, recebeu os parabéns de agentes da Polícia Militar e Polícia Civil.

“Faz uns quatro, cinco anos que a Valentina vem com esse desejo de ser policial. Todas as vezes que a gente vai para algum lugar que tenha algum carro da polícia ou a polícia, também a cavalaria, ela pede para a gente ir até eles cumprimentar, falar que ela quer ser policial porque ela quer me proteger e a nossa família”, contou a mãe, Vera Lucia Anacleto.

Valentina estava determinada no tema da comemoração dos 7 anos. “Eu proporcionei a festa de aniversário para ela com o tema que ela escolheu. A gente se uniu, eu, a mãe dela, os familiares, para tornar esse dia especial”, disse Anacleto.

A festa de aniversário ocorreu no bairro Cachoeira do Bom Jesus, no Norte da Ilha, no domingo (26). A amiga da família Josy Cunha ajudou para que tudo ficasse do gosto da menina.

Valentina com policial militar na festa de aniversário temática da PM em Florianópolis

Josy Cunha/Arquivo pessoal

“Ela é alucinada pela polícia e ela escolheu [o tema]. A minha mãe confeccionou a roupa”, resumiu Josy.

“A Valentina é autêntica, é dela. Não temos nenhum policial na família. Ela sabe muito bem o que deseja ser. Ela escolheu a Polícia Militar, ela que escolheu a cor da roupa, a farda, como deveria ser, os acessórios na cabeça, tudo”, complementou.

Policiais no aniversário de Valentina, menina que sonha seguir a profissão, em Florianópolis

Josy Cunha/Divulgação

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou a visita nas redes sociais e informou que presenteou a meninas com mascotes da corporação de pelúcia.

“Com 7 anos, o sonho dela se realizou, de ter a festinha com tema da Polícia Militar e eles virem comemorar junto com ela”, disse a mãe.

