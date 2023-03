Menino come areia 2 vezes em creche de São Carlos; pais apontam negligência e registram B.O.

Imagens de câmera de segurança mostram a criança de 2 anos comendo areia no parquinho, segundo a ocorrência. Após 1 semana, garoto tem diarreia com areia, febre e vômito. Criança comeu e defecou areia em Cemei Profª Maria Lúcia Aparecida Marrara, no Jardim Felícia, em São Carlos (SP)

Google Street View e Arquivo Pessoal

Um menino de 2 anos comeu areia por pelo menos dois dias no parquinho da Cemei Profª Maria Lúcia Aparecida Marrara, no Jardim Felícia, em São Carlos (SP).

Os pais descobriram o fato após a criança defecar apenas areia e pedir as imagens da câmera de segurança da creche. Eles fizeram um boletim de ocorrência, alegando que o filho ficou sem supervisão.

A prefeitura diz que reforçou orientações para funcionários sobre cuidados e acompanhamento dos alunos. (Veja abaixo o posicionamento).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

“Em 30 minutos de vídeo não vi nenhuma delas [professora] supervisionado as crianças, somente uma passa do lado de fora do parque e volta com um bebê no colo”, relatou a família no boletim de ocorrência. O vídeo não foi divulgado.

Segundo os pais, a primeira vez que a criança defecou fezes foi em 23 de fevereiro. O menino voltou da creche chorando muito. A mãe deu banho e a família foi à igreja, onde o filho avisou que tinha feito xixi. Ao trocar a fralda, a mãe pensou que a criança tinha feito cocô, mas encontrou apenas areia.

Ela levou a criança a UPA do Antenor Garcia, onde após dúvidas das enfermeiras e da médica, foi comprovado que havia apenas areia na fralda.

A mãe procurou então a creche e teve garantias que de que a criança seria monitorada, mas em 27 de fevereiro o fato se repetiu e dessa vez havia pedras e lascas de galhos.

Mãe de São Carlos registra boletim de ocorrência após criança de dois anos defecar areia

Arquivo pessoal

Os pais então pediram para assistir as imagens das câmeras de segurança que mostraram a criança enchendo um baldinho de areia, jogando um pouco sobre o escorregador e colocando um pouco na boca.

O movimento teria se repetido várias vezes, até a criança virar todo o baldinho na boca. Segundo os pais, neste momento, as professoras do menino não estavam no parquinho.

A família informou que, desde 23 de fevereiro, o menino vem passando por atendimento. Por recomendação médica, ele está tomando laxante e ainda apresenta diarreia com areia.

Nesta terça-feira (7), ele passou por um médico na UPA do Santa Felícia por estar apresentando vômito e febre e foi medicado. A mãe busca conseguir uma indicação para fazer exames de ultrassom e raio-x, mas até o momento não conseguiu.

O que diz a prefeitura

A Secretaria Municipal de Educação (SME) disse que tem ciência do caso e que o secretário municipal de Educação e reforçou todas as orientações para a direção e professores do referido Cemei nos cuidados e acompanhamento dos alunos. Informou ainda que a criança passou pelo pediatra da rede e aguarda o resultado dos exames.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Ufficio Stampa