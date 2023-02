Menino consegue doador de medula óssea no dia do aniversário da mãe: ‘melhor presente’; ÁUDIO

Samuel Araújo, de 8 anos, tem leucemia e família buscava doador compatível desde dezembro do ano passado, em Santa Gertrudes (SP). Emocionada, mãe enviou áudio com a boa notícia. Menino de Santa Gertrudes consegue doador de medula óssea

Arquivo Pessoal

Depois de descobrir que o filho, de 8 anos, tem leucemia e passar a morar praticamente dentro de um hospital, o que mais uma mãe pode pedir de presente de aniversário além de encontrar um doador de medula óssea para o filho?

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

E foi exatamente essa a notícia recebida por Andressa Araújo, que completa 28 anos nesta quarta-feira (15), data em que também é celebrado o ‘Dia Internacional da Luta Contra o Câncer na Infância’.

Depois de quase seis meses de diagnóstico, Samuel Araújo, de Santa Gertrudes (SP), encontrou um doador 100% compatível. A busca acontecia desde dezembro de 2022 e até uma campanha foi feita para o cadastramento de doadores na cidade.

A identidade do doador ainda é desconhecida e ainda não há data prevista para o transplante.

A mãe, que mantém um grupo no WhatsApp com amigos e conhecidos para atualizar sobre o caso do filho, contou a boa notícia por meio de um áudio emocionante. OUÇA ABAIXO:

Mãe de menino que esperava transplante conta em áudio que ele conseguiu doador

“Recebi a melhor notícia que eu poderia receber no meu aniversário hoje. A doutora passou aqui e encontrou doador pro Samuel, Deus é fiel! Ela veio me falar agora que encontrou era oito e pouco da manhã, que ela recebeu o e-mail que encontrou o doador pro Samuel. Melhor presente que eu poderia ganhar hoje. Deus não me desamparou. Valeu a pena esperar”, contou a mulher.

Andressa disse que ainda não está acreditando na notícia que recebeu. “Parece que eu estou sonhando. A enfermeira veio até aqui medir minha pressão porque está um pouco alta. Não tem como explicar a sensação que eu estou sentindo até agora”, contou.

“Me deu uma emoção tão grande. Eu abracei ela [médica] e comecei a chorar. Aí as meninas [enfermeiras] também começaram a chorar”, disse.

Menino de Santa Gertrudes consegue doador de medula óssea

Arquivo Pessoal

Probabilidade de encontrar doador compatível

Segundo o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), a probabilidade de encontrar um doador de medula óssea 100% compatível é de 1 a cada 100 entre pessoas aparentadas (normalmente irmãos ou pais) e de 1 a cada 100 mil quando não há nenhum tipo de parentesco.

O pai tinha 50% de compatibilidade. A mãe não soube dizer se o doador encontrado tem algum parentesco.

Corrida contra o tempo

Após diversas idas e vindas ao médico, Samuel demorou algumas semanas para ser diagnosticado com leucemia. Depois de uma internação e de precisar fazer uma transfusão de sangue, o resultado veio: leucemia mieloide aguda, que é o tipo mais agressivo da doença.

Desde então ele passou a ser tratado no Hospital Boldrini, em Campinas. A criança passou por quimioterapias e, em dezembro 2022, a família recebeu a notícia de que seria necessário o transplante de medula óssea.

Andressa ao lado do filho Samuel, que aguarda por transplante de medula óssea

Arquivo Pessoal

Em uma corrida contra o tempo, a família e o centro de saúde tinham até março para encontrar um doador de medula óssea para o menino, já que os exames mostraram que os pais não eram 100% compatíveis. Caso esse doador não fosse encontrado, o transplante ia ser feito com a medula do pai.

No início de fevereiro, a Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimentos (Aspacer) organizou um mutirão para cadastrar doadores de medula óssea. Mais de 600 pessoas foram cadastradas durante a ação, mas ainda não é possível saber se o doador encontrado para o pequeno Samuel se cadastrou durante a campanha.

Relembre abaixo o vídeo da campanha:

Santa Gertrudes realiza mutirão para cadastrar doadores de medula óssea

Como se tornar um doador de medula óssea

Para se tornar um doador de medula óssea, é preciso procurar um hemocentro, realizar um cadastro no Redome e coletar uma amostra de sangue para exames.

O que é necessário?

Ter entre 18 e 35 anos de idade;

Um documento de identificação oficial com foto;

Comprovante de endereço;

Estar em bom estado geral de saúde;

Não ser portador de doenças autoimunes;

Não ter doença infecciosa transmissível pelo sangue – como Aids e hepatite.

Menino de Santa Gertrudes consegue doador de medula óssea

Arquivo Pessoal

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vittorio Rienzo