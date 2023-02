Caso ocorreu neste domingo (5) em um rio na região do Cajueiro. Um menino de 10 anos morreu afogado em São João da Barra, no Norte Fluminense, neste domingo (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu em um rio na região do Cajueiro.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Campos.

O nome da criança não foi divulgado.

