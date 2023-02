menino-de-12-anos-que-sonha-em-ser-bombeiro-surpreende-ao-ser-aprovado-em-concurso-no-tocantins

Fillipe Emmanuel foi aprovado em 19º lugar no concurso da Prefeitura de Cariri do TO, para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O pai, servidor público, disse que incentiva o filho, desde novo, a se dedicar aos estudos. Aos 12 anos, Fillipe Emmanuel foi aprovado no concurso da Prefeitura de Cariri do TO

Aprovado em um concurso público aos 12 anos. Quem conseguiu esse feito foi Fillipe Emanuel Fernandes Mendes, estudante do 8º ano, da Escola de Tempo Integral Padre Josimo, em Palmas. Mesmo não tendo idade para tomar posse, o menino, incentivado pelo pai, resolveu fazer a prova para o cargo de auxiliar de serviços gerais, no concurso da Prefeitura de Cariri do Tocantins. A função exige nível fundamental incompleto.

O nome de Fillipe aparece em 19º lugar na lista divulgada pela prefeitura. O salário base para o cargo é de R$ 1.212. Segundo o edital, a concorrência foi de 12,7 candidatos por vaga. Ao todo 127 pessoas se inscreveram para a função. Isso significa que Fillipe teve um ótimo desempenho nas provas e ficou na frente de mais de 100 inscritos.

Em entrevista ao g1, o menino disse que estudou poucos dias para a prova, já que a maioria do conteúdo era ministrada na escola. Como todo concurseiro, chegou a bater o nervosismo. Mas não pelo medo da prova.

“No começo, quando eu estava entrando, eu não estava nervoso. Só que quando eu cheguei e sentei na cadeira, eu comecei a ficar nervoso porque tinham pessoas do lado, achando que era brincadeira, uma pegadinha, e se perguntando porque uma criança estava fazendo concurso de adulto”, disse.

O menino contou que se surpreendeu com o resultado e que vai continuar fazendo provas de concursos. É uma rotina difícil. Fillipe é sincero ao dizer: “Gostar de estudar não é bem o meu forte, mas a gente tem que estudar porque a gente precisa estudar. Eu pretendo fazer concurso porque eu gostei de ter essa iniciativa”.

O sonho é ser um bombeiro militar e contribuir com a sociedade. “Eu sempre quis ajudar as pessoas e ser feliz ajudando as pessoas, isso é legal. Eu sinto que não é todo mundo que pode fazer. Eu quero fazer isso”, finalizou.

Um dos maiores incentivadores de Fillipe é o pai Jonatam Mendes, servidor público. Inclusive, ele também foi aprovado no mesmo concurso, para o cargo de professor.

O objetivo é que o filho tenha experiências, desde novo, para conseguir ser aprovado no concurso que desejar.

“Tenho investido nele para que possa ir mais longe do que a gente, uma vez que é jovem, tem acesso a informação, recursos, escola e conhecimentos que não tivemos. Então, deve aproveitar todas as oportunidades e o seu potencial”.

O professor explicou que a família tem um histórico em aprovações. A mãe se aposentou concursada como professora e os três irmãos de Jonatam também são servidores efetivos.

“Entendo o concurso como forma de ter autonomia, estabilidade e melhoria de condições de vida. Fui o primeiro a ser aprovado em concurso na minha família, bem como o primeiro a frequentar curso superior na UFT”.

O pai não poupa elogios ao filho. Disse que ele tem uma capacidade ímpar de se comunicar, expressar ideias e tem um bom desempenho na escola.

“Admiro nele a criticidade. [Ele perguntou] ‘Por que fazer se não posso tomar posse? Ele estudou alguns dias e teve um bom resultado”, comemorou.

Fillipe mantém uma rotina normal de estudos, mas também curte a adolescência. Gosta de jogos e de acompanhar vídeos no Youtube. O pai disse que o incentiva a acompanhar os vídeos do adolescente Caio Temponi, morador de Fortaleza e aprovado em várias escolas, como ITA, além de vestibulares de direito e medicina.

Para o pai, essa aprovação vai motivar Fillipe a fazer outras provas e entender que, com dedicação, é possível alcançar os objetivos.

“Ele sonha em ser bombeiro, mas agora também abre-se a possibilidade de aeronáutica, uma vez que lá já pode ingressar com 14 anos, o que não está tão distante e que não é impossível”, finalizou.

