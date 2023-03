Menino de 2 anos que aprendeu o alfabeto, faz contas e sabe bandeiras de 135 países ganha bolsa de inglês

Pai da criança conta que o menino tem melhorado muito os aspectos fonéticos nas pronúncias no idioma estrangeiro. Davi, que mora com a família em Santos (SP), começou aprender o que sabe assistindo a vídeos educativos na internet. Davi, de 2 anos, reconhece as bandeiras de mais de 135 países, além de saber contar em português e inglês

O menino Davi Oliveira Duarte de dois anos e cinco meses, que aprendeu sozinho o alfabeto, reconhece mais de 135 bandeiras, sabe as capitais de países e faz contas de adição, agora contará com o suporte de uma escola de inglês para desenvolver outro idioma. Ele ganhou uma bolsa de estudos após repercutir na web pela facilidade que tem em absorver conteúdos que só seriam ensinados com mais idade.

O pai do garoto, morador de Santos, no litoral de São Paulo, contou que as aulas já começaram e é grande evolução na pronúncia de palavras do novo idioma.

“Adoramos e muito [o curso de inglês]. Ele já fez algumas aulas, estamos introduzindo aos poucos, até porque ele tem apenas 2 anos e o curso é direcionado mais ao público adulto”, disse o pai do menino e cuidador de idosos Alexandre Baptista, de 29 anos.

De acordo com Baptista, as aulas são liberadas semanalmente e é um processo gradual, mas os pais já notaram o avanço dele no idioma.

“Tem melhorado muito os aspectos fonéticos do Davi nas pronúncias em inglês, inclusive das palavras que ele já sabia. Melhorou e muito após ter iniciado as aulas”. Ele contou que espera conseguir uma vaga em uma escola particular que possa ajudar a desenvolver a criança. “É para aprimorar mais ainda as habilidades que ele já possui”.

“A repercussão foi gigantesca e acarretou em um benefício para o Davi, que ganhou um curso de inglês. Estamos firmes e fortes, não desistimos e não iremos desistir até conseguirmos uma bolsa de estudos para o Davi”, reforçou Baptista.

Alexandre Baptista e Bianka Felix ficaram em choque ao ver o filho falando o alfabeto inteiro sozinho com 1 ano e 8 meses

Relembre o caso

Menino de 2 anos aprende alfabeto sozinho em Santos, SP

Davi Oliveira Duarte, de 6 anos, aprendeu sozinho o alfabeto e já reconhece mais de 135 bandeiras, sabe as capitais de países e fazer contas de adição. Um vídeo obtido pelo g1 mostra o menino respondendo perguntas sobre esses assuntos (veja o vídeo acima).

O pai do menino disse que tudo começou quando o filho tinha 1 ano e 8 meses e começou a assistir vídeos educativos no YouTube. “Ele chegou para mim e para a mãe dele e falou o alfabeto inteiro de cabeça. A gente se assustou porque a gente não esperava que ele já tivesse aprendido sozinho”.

O casal, então, passou a observar mais de perto a facilidade de Davi em memorizar informações. “Foi um choque. A gente teve que aprender a lidar com isso, pois foi tudo novo, é nosso primeiro filho. Ele ter essas habilidades diferentes acabou assustando no início, mas agora já é uma coisa comum”.

Após aprender o alfabeto sozinho, ele se interessou por números e aprendeu a contar sozinho do 1 ao 10, até que chegasse ao 50. “Como vi que tinha muita facilidade, comecei a colocar mais informação para ele. A parte das bandeiras sou eu que ensino para ele. Hoje, ele sabe um pouco mais de 135 bandeiras de países”.

Menino de 2 anos aprende alfabeto sozinho e família luta para conseguir bolsa de estudos em escola particular, em Santos (SP)

