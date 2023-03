Menino de 3 anos desaparece enquanto brincava às margens de rio e bombeiros fazem buscas em SC

Criança não é mais vista desde tarde de sábado (4) em Santo Amaro da Imperatriz. Mergulhadores dos bombeiros fazem buscas em rio por menino desaparecido em Santo Amaro da Imperatriz

CBMSC/Divulgação

Um menino de 3 anos está desaparecido em Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelas buscas, a criança foi vista pela última vez na tarde de sábado (4).

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

Os socorristas foram chamados ainda no sábado. O menino estava com parentes, brincando às margens de um rio, quando não foi mais visto.

A criança desapareceu na água, mas não foi vista submergindo. Por essa razão, os bombeiros também fazem buscas por terra.

VÍDEO: Temporal com vento forte derruba porta e destrói entrada de mercado

Adolescente que matou pai a facadas é indigna de receber herança paterna

Temporal causado por ciclone arranca telhado inteiro de posto de combustível

A procura é feita com mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar. Ainda no sábado, foi feita varredura de toda a área com maior probabilidade de localização do menino.

As buscas foram suspensas no início da noite de sábado e retomadas na manhã deste domingo (5). Os mergulhadores seguem na procura dentro da água.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa