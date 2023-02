Menino de 3 anos foi a 22ª vítima de picada de escorpião em São José do Rio Pardo este ano

Criança foi levada para o HC da Unicamp após tomar soro no pronto-atendimento. Menino de 3 anos picado por escorpião em Rio Pardo é internado em Campinas

O menino de 3 anos que foi picado por uma escorpião em São José do Rio Pardo (SP), no domingo (26) foi a 22ª vítima de picada de escorpião nos dois primeiros meses deste ano, no município. Ele permanece internado no Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp em estado estável.

A regional de São José do Rio Pardo atendeu ainda outros três casos de municípios vizinhos.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Em novembro do ano passado, uma menina de 4 anos morreu na cidade após ser picada por um escorpião.

Escorpião amarelo

Butantan

Na segunda-feira (27), uma equipe do Controle de Zoonoses foi até a fazenda onde o menino mora para fazer uma vistoria, mas encontraram o portão fechado com corrente e cadeado.

O acidente aconteceu quando o menino brincava. Ele foi picado no pé.

A criança foi socorrida rapidamente pelos pais até o pronto-atendimento municipal com sintomas de reação do veneno e, segundo a Secretária Municipal de Saúde, recebeu o soro antiescorpiônico.

Após ser estabilizado, o menino foi encaminhado para o HC da Unicamp para um melhor acompanhamento.

Como evitar picadas e aparecimento de escorpiões?

Veja como diminuir o aparecimento de escorpiões nesta época do ano

verifique cuidadosamente calçados, roupas, toalhas e roupas de cama antes de usá-los;

limpe periodicamente ralos de banheiro, cozinha e caixas de gordura;

mantenha camas e berços afastados, no mínimo, 10 cm da parede;

evite que lençóis toquem o chão;

feche frestas nas paredes, móveis e rodapés para que não sirvam de esconderijo para os escorpiões;

use telas nas aberturas dos ralos, pias e tanques.

O que fazer em caso de picada?

Aprenda o que fazer caso seja picado por escorpião

A recomendação é ir imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. Se possível, faça uma foto para identificação da espécie, permitindo assim uma avaliação mais eficaz sobre a gravidade do acidente.

Vale lembrar que não é em todo caso de acidente que o soro antiveneno (antiescorpiônico) será indicado, e apenas o profissional de saúde poderá fazer essa avaliação.

É importante limpar o local da picada com água e sabão pode ser uma medida auxiliar, desde que não atrase a ida ao serviço de saúde.

Se possível, capture o animal com um pote plástico.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Vito Califano