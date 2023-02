Menino de 3 anos picado por escorpião em Rio Pardo tem estado estável, diz hospital

Criança foi socorrida rapidamente e recebeu o soro antiescorpiônico. Acidente aconteceu na zona rural no fim da tarde de domingo (26). Menino de 3 anos é picado por escorpião em São José do Rio Pardo (SP)

Reprodução/EPTV

O menino de 3 anos que foi picado por uma escorpião em São José do Rio Pardo (SP) permanece internado no Hospital de Clínicas (HC) da Unicamp em estado estável.

A criança deve ter alta nas próximas 24h. “Provavelmente vai aguardar o término do protocolo, a criança tem que ficar em observação por até24h e após ele [médico] falou que já liberar aos cuidados dos pais”, disse Érica Bertelli Penha, secretária de Saúde de São José do Rio Pardo.

Menino de três anos é picado por escorpião em São José do Rio Pardo

O acidente aconteceu no domingo (26) por volta das 18h. O menino, que mora em uma fazenda na área rural, brincava quando foi picado no pé.

A criança foi socorrida rapidamente pelos pais e deu entrada no pronto-atendimento municipal com sintomas de reação do veneno.

Segundo a secretária de Saúde, o menino recebeu o soro antiescorpiônico e, após ser estabilizado, foi encaminhado para o HC da Unicamp para um melhor acompanhamento.

“O protocolo diz que o ideal da aplicação do soro em caso de reação é até 50 minutos para evitar danos e reações severas. E assim foi feito. O pai relatou que tinha sido naquele momento, e a gente já fez a aplicação do soro, foi tudo muito rápido”, disse Érica.

Em novembro do ano passado, uma menina de 4 anos morreu na cidade após ser picada por um escorpião.

Vistoria e orientação

Equipe da prefeitura faz vistoria na área rural de São José do Rio Pardo (SP)

Isabela Chagas/EPTV

A Prefeitura São José do Rio Pardo informou que equipes do Centro de Zoonoses vão até a região da fazenda, onde o menino mora com a família, para fazer uma vistoria e passar orientações.

A secretária de Saúde reforçou que nesta época do ano, com a chuva, aumentam o número de acidentes com os escorpiões.

“Eles tendem a subir do esgoto, então é muito importante a população estar atenta aos ralos dentro de casa, a higiene, aos terrenos”, orientou.

De acordo com ela, a prefeitura tem feito uma ação de busca ativa, verificando terrenos e notificando proprietários.

Casos na região

Escorpião amarelo é mais comum na zona urbana e o que causa mais acidentes

Tony Winston/Agência Brasília

Araras, Américo Brasiliense, Rio Claro e São Carlos (SP) registraram 41 casos de pessoas picadas por escorpião em 2023. Os números foram divulgados pelas prefeituras, após um pedido da EPTV, afiliada da Rede Globo.

Durante 2022, as quatro cidades somaram 250 registros. Nenhum óbito por conta de picada foi registrado. Em Américo, o número de picadas de escorpião cresceu 21,9% em 2022, em relação a 2021.

valipomponi