Menino de 8 anos desaparece em região de mata e é localizado sentado perto de árvore

Familiares chamaram os bombeiros ao perceberem que o menino tinha sumido no Setor Morada do Sol, em Araguaína. Ele não sofreu ferimentos ou tinha sinais de desidratação. Bombeiros e Guarda Municipal encontraram o menino

Divulgação/Bombeiros

Um menino de 8 anos desapareceu em Araguaína, na norte do estado, após entrar em uma região de mata. O susto aconteceu na manhã desta quarta-feira (29) e felizmente, o menino foi encontrado sem nenhum ferimento.

Os bombeiros foram chamados no Setor Morada do Sol, na Avenida Raizal, após o menino sumir de dentro de casa. Isso era por volta das 9h, mas ele estava sumido há pelo menos 40 minutos.

A equipe, com apoio da Guarda Municipal, entrou na mata que fica perto da casa onde o menino mora e começaram as buscas. A criança foi localizada quase 10h, e estava sentada embaixo de uma árvore. Ele usada apenas uma camisa e um shorts e estava descalço. Não tinha nenhum ferimento ou sinal de desidratação, segundo a corporação.

Depois de encontra-la, as equipes entregaram o menino aos familiares, e repassaram orientações sobre a ocorrência.

Vittorio Rienzo