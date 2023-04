Menino de 8 anos morre após acidente e órgãos serão doados em SC; motorista que invadiu pista negou teste do bafômetro

Bruno da Silva morava em Blumenau e teve morte cerebral confirmada na quinta. Os pais seguem hospitalizados desde o acidente, há uma semana. Bruno da Silva, que morreu em acidente na BR-470

Reprodução/Redes sociais

Um menino de 8 anos teve a morte cerebral confirmada na quinta-feira (30), seis dias após um acidente de carro na BR-470 em Blumenau, no Vale do Itajaí.

A família decidiu doar os órgãos da criança. Os pais dele, feridos gravemente na colisão, seguiam internados até a tarde desta sexta-feira (31).

Compartilhe no Whatsapp

Compartilhe no Telegram

O acidente ocorreu há uma semana. A família havia saído à noite de carro para visitar os avós maternos do menino. Houve uma batida com outro automóvel, cuja motorista saiu ilesa. A mulher que invadiu a pista contrária se negou a fazer o teste do bafômetro, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O menino era filho único e estudava na Escola Básica Municipal Francisco Lanser, no bairro Tribess, onde a família morava. A unidade havia pedido orações por ele.

Por causa dos procedimentos médicos, o velório e a cremação do garoto serão realizados durante o sábado (1ª).

Como paraquedas amenizou queda do avião que levava 5 pessoas em SC

‘O tempo está passando e eu não sei de nada’, diz mãe de ator de SC desaparecido

Acusados de matar e enterrar jovem em praia de SC vão a júri

O hospital onde os pais do menino estão hospitalizados organizam para que eles possam acompanhar a cerimônia de despedida do filho, no Crematório Vaticano, no bairro Salto do Norte, em Blumenau. Até a publicação desta notícia, não havia horário marcado para a solenidade.

Acidente

Após o acidente, Bruno foi socorrido inconsciente e levado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A mãe dele também chegou a ficar na UTI, mas nesta sexta-feira (31) já estava na enfermaria com previsão de passar por cirurgia ao longo do dia. O marido dela, e pai do garoto, segue internado junto.

Carro fica destruído após batida na BR-470 em Blumenau

CBMSC/Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal disse que a mulher de 28 anos que provocou o acidente não apresentava sinal de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Um laudo do acidente deve ser entregue à Polícia Civil de Blumenau para investigar o caso.

VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias

Veja mais notícias do estado no g1 SC

Ufficio Stampa