Menino de 8 anos que salvou bebê na piscina sonha em ser surfista profissional, diz mãe

Bernardo Pires Rios é primo da criança de 1 ano e 9 meses que foi resgatada. Caso aconteceu em Mongaguá (SP).

A mãe do menino de 8 anos que se tornou ‘herói’ após salvar a vida do primo, um bebê de apenas 1 ano e 9 meses, que se afogava na piscina, disse que o filho sonha ser surfista profissional. “[A] paixão dele já vem desde pequeno”, disse a comerciante Renata Cristina Rios.

Filho e neto de surfistas, Bernardo Pires Rios sempre gostou de estar no mar, mas foi em 2021 que a admiração pelo surfe se tornou, segundo o menino, um sonho de carreira. Foi quando começou a fazer as aulas do projeto Surf Escola.

Segundo Renata, o interesse do menino aumentou de tal forma que ela e o marido decidiram fazer uma prancha com as medidas ideais para a criança. “A gente apoia muito ele em tudo isso. Mudamos a nossa rotina para levá-lo ao treino para ele estar sempre ali em contato com o mar. Sempre buscando a evolução”, comentou a mãe.

Bernardo Pires Rios, de 8 anos, sonha em ser surfista profissional.

Bernardo engrenou nas aulas e passou a treinar em diversas praias da região e hoje conta, em alguns momentos, com a parceria do pai, Derek Pires, na água. Depois de observar a intensidade dos treinos do filho, ele resolveu voltar a surfar.

Campeonatos

Em outubro de 2022, Bernardo participou do primeiro campeonato e ficou em segundo lugar. Desde então, o menino participa de diversas competições. “Ele é muito empenhado nas aulas, nos treinos e em se alimentar bem”, ressaltou a mãe.

Após o salvamento do primo, Bernardo passou para o nível avançado nas aulas do projeto de surfe. Além disso, o menino ganhou um certificado de honra pelo ato heroico do salvamento.

Bernardo Pires Rios, de 8 anos, ganhou um certificado de honra após salvar o primo que se afogava na piscina em Mongaguá, SP.

Relembre o caso

Bernardo tornou-se ‘herói’ após salvar a vida do primo, um bebê de apenas 1 ano e 9 meses, que se afogada na piscina em Mongaguá. Imagens obtidas pelo g1 mostram como o garoto reage rápido e evita a tragédia (veja o vídeo abaixo).

O caso aconteceu durante uma confraternização familiar na casa da mãe do menino de 8 anos. Nas imagens, é possível observar que uma outra criança está na piscina no momento em que o bebê cai na água, mas ela não percebe a situação. Aproximadamente 15 segundos depois da queda, o menino de 8 anos nota o primo com o rosto mergulhado na água e pula para socorrê-lo.

Menino de 8 anos salva primo bebê de afogamento em piscina

O menino participa do projeto Surf Escola desde 2021. O projeto é uma parceria entre a ONG Esporte Vida e o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar). A mãe conta que foi lá que ele desenvolveu a natação, aprendeu a surfar e começou a ter noções de primeiros socorros para acidentes em água. “O preparo em relação aos primeiros socorros fez com que ele tivesse um rápido raciocínio na hora de pular e salvar a criança”, disse Renata.

Ao g1, Julio Cesar, o fundador do projeto, disse que ele é realizado em Mongaguá e em Praia Grande, cidade vizinha. Através dele, crianças e adolescentes de 7 a 17 anos são ensinadas a nadar e surfar, além de primeiros socorros em acidentes com água.

Vídeo mostra menino de 8 anos resgatando primo bebê de afogamento em piscina

