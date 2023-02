Menino de dez anos é atropelado e morre após descer de ônibus escolar e atravessar BR no TO

Acidente aconteceu na BR-230 entre Nazaré e Luzinópolis, no norte do Tocantins. Este é o segundo caso de uma criança que morre no trajeto da escola para casa nesta semana. Menino morreu após ser atropelado por carro ao descer de ônibus escolar

Reprodução

O menino Caio Estevon Gomes de Araújo, de 10 anos, morreu após ser atropelado por um carro na BR-230 entre Nazaré e Luzinópolis, no norte do Tocantins. Ele tinha terminado de descer de um ônibus escolar e tentou atravessar a pista quando foi atingido.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (8), por volta das 12h30, próximo ao povoado Broco. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

LEIA TAMBÉM

Vídeo mostra momento em que carro atinge bicicleta e mata bebê que ia para creche com mãe e irmã

Vídeo de aluno fechando porta de ônibus com corda chama atenção para o transporte escolar no TO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motorista do carro foi identificado, mas não disse se ele foi detido. O g1 questionou a Polícia Civil se o homem foi levado para delegacia e aguarda posicionamento.

O secretário de administração de Luzinópolis, Bruno Fragata, informou por telefone que o município lamenta a perda e está prestando todo apoio à família, inclusive com acompanhamento psicológico. Disse que será aberto um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias do acidente, assim como acompanhar e aguardar a investigação dos órgãos oficiais de segurança.

O menino está sendo velado na casa da família no povoado onde vivia e será sepultado no cemitério da cidade.

Bebê atropelada

No início desta semana uma bebê de um ano morreu após ser atropelada por um carro enquanto estava sendo levada para a creche. A criança estava com a mãe e a irmã mais velha em uma bicicleta, quando foram atingidas em um cruzamento.

O acidente aconteceu em Santa Rosa do Tocantins, na região central do estado.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi