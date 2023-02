Menino que levou choque em antiga estação férrea de Uruguaiana está em estado crítico, diz hospital

Criança sofreu parada cardíaca e está internada no Hospital Universitário de Santa Maria. Caso aconteceu na sexta-feira (10). Polícia Civil instaurou inquérito; prefeitura também vai apurar o fato. Menino leva choque em antiga estação férrea de Uruguaiana

Uma criança de 8 anos, que levou uma descarga elétrica na sexta-feira (10) enquanto brincava na Praça da Antiga Estação, em Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, está em estado crítico. Ela sofreu uma parada cardíaca e está internada na UTI Pediátrica do Hospital Universitário de Santa Maria, na Região Central.

Segundo a Prefeitura de Uruguaiana, o menino foi levado inicialmente ao Pronto Socorro do Hospital da Santa Casa, onde foi atendido e, devido ao seu estado, precisou ser transferido de avião na manhã de sábado (11) para Santa Maria.

A delegada Amanda Andrade, da Delegacia de Proteção a Crianca e Adolescente de Uruguaiana, instaurou procedimento para averiguar a situação. “Foi solicitada a perícia do local e estamos aguardando os laudos. Também vamos ouvir os responsáveis pela administração do local. ”

A área junto à antiga Estação Ferroviária, em que atualmente funciona a Farmácia Municipal, é de propriedade do município e foi isolada após o fato. Segundo a prefeitura, o ponto energizado foi localizado e desligado por técnicos. No sábado, o Instituto-Geral de Perícias esteve no local.

O município informou que uma sindicância será aberta nesta segunda-feira (13) para apurar os fatos. A intenção será investigar as causas e responsabilidades do ocorrido.

Nota da Prefeitura de Uruguaiana

A Prefeitura Municipal de Uruguaiana vem através desta nota se manifestar sobre acidente com descarga elétrica ocorrido na noite desta sexta-feira (10), envolvendo uma criança de oito anos, em área de propriedade do município.

O menino foi levado ao Pronto Socorro do Hospital da Santa Casa, onde foi atendido pelas equipes médicas que deram total cobertura às suas necessidades.

Com um quadro clínico grave, inspirando cuidados, a criança recebeu dos profissionais da Santa Casa todo o suporte hospitalar necessário à sua recuperação.

Devido ao quadro delicado de saúde, o paciente foi transferido via aérea, no final da manhã deste sábado (11), para a cidade de Santa Maria, município referência para a região em UTI Pediátrica, onde no Hospital Universitário continuará recebendo atendimento.

O local onde ocorreu o acidente, área junto à antiga Estação Ferroviária, em que atualmente funciona a Farmácia Municipal e outros atendimentos da esfera pública local, foi isolado em seguida ao fato. Tão logo foi localizado o ponto energizado, os técnicos que prestaram o atendimento fizeram o seu desligamento, sob orientação e com a participação do Corpo de Bombeiros de Uruguaiana.

Pela manhã, uma equipe do Instituto Geral de Perícias (IGP) levantou informações em torno do ocorrido, registrando de forma técnica os detalhes da estrutura, também sob o acompanhamento do Corpo de Bombeiros. Todo esse processo foi acompanhado pelas equipes técnicas da Prefeitura Municipal de Uruguaiana, que deram todo o suporte para o levantamento detalhado da situação.

A Prefeitura de Uruguaiana irá apurar todos os fatos de forma rigorosa, através de um processo administrativo de sindicância que será instaurado na segunda-feira (13). A intenção será investigar as causas e responsabilidades do ocorrido.

O Município de Uruguaiana acompanha de perto todo o desdobramento em torno do caso e está prestando todo o apoio, solidariedade e suporte para a família e para a criança.

