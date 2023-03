Menino que levou choque em antiga estação férrea de Uruguaiana tem alta do hospital

Criança de oito anos ficou um mês internada na UTI de hospital de Santa Maria após ocorrência. Segundo mãe, menino vai precisar passar por tratamentos para recuperar condição física. Família de Arthur deixa hospital em Santa Maria um mês após choque elétrico em Uruguaiana

Arquivo pessoal

Recebeu alta, na sexta-feira (10), o menino que sofreu um choque na antiga estação férrea de Uruguaiana. Arthur Moreira Fontoura, de oito anos, estava internado na UTI do Hospital Universitário de Santa Maria, a 365 km do município da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

A família de Arthur já voltou para Uruguaiana.

O menino sofreu uma descarga elétrica enquanto brincava com a irmã em uma praça, no dia 10 de fevereiro. A criança precisou ser internada às pressas, depois de ter sofrido uma parada cardiorrespiratória, ficando em estado grave.

‘Quando levei a mão nele, eu tomei um choque’, diz pai

Relembre: criança de 8 anbos sofre choque em praça de Uruguaiana

Agora, segundo a mãe, ele vai precisar passar por uma série de tratamentos para recuperar sua condição física, como fisioterapia, neurologia, terapia ocupacional, psicologia, psiquiatria, entre outros.

Na época, a Prefeitura de Uruguaiana abriu um processo administrativo para apurar a causa da descarga elétrica. No terreno da antiga estação, também funcionavam uma farmácia municipal e um parque de diversões, cujo funcionamento era autorizado pela prefeitura.

Bombeiros fizeram uma vistoria e identificaram que o fio seguia da parte externa do prédio da farmácia, energizando a estrutura de ferro que sustentava o telhado da cobertura onde ficava o vagão. O choque sofrido pelo menino foi de aproximadamente 206 volts.

Descarga elétrica ocorreu na Praça da Antiga Estação, em Uruguaiana

Pablo Iglesias/RBS TV

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi