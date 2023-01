Menino vítima de acidente de carro em Volta Redonda é transferido de hospital e segue em estado grave

Veículo em que ele estava bateu contra outro automóvel na Rodovia do Contorno. Batida deixou quatro mortos, entre eles pai, mãe e irmã da criança. Acidente de carro deixa quatro mortos em Volta Redonda

Divulgação/Samu

Continua internado em estado grave o menino, de 8 anos, que estava no banco traseiro de um carro que bateu contra um outro automóvel na tarde de sábado (28) em Volta Redonda (RJ).

Ele passou por uma cirurgia para amputar a perna esquerda no Hospital São João Batista e foi transferido para uma unidade de saúde particular do município, por volta de 23h30.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou, na manhã deste domingo (29), que o estado de saúde do paciente era grave, porém estável.

No acidente, a irmã dele, de 1 ano, o pai, de 32, a mãe, de 28, e o motorista do outro veículo, de 35, morreram. O tio do menino sofreu ferimentos moderados e seguia internado no Hospital São João Batista na manhã deste domingo (29).

Relembre o acidente

Acidente grave deixa mortos e feridos na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda

Reprodução/Redes sociais

A batida aconteceu no final da tarde de sábado (28) na Rodovia do Contorno, na altura do km 8. O carro ficou completamente destruído (veja imagem acima).

Quando as equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros chegaram até o local, as vítimas já estavam sem vida.

Após o local do acidente passar por perícia, os corpos foram removidos pelo Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

No momento da batida, a pista estava molhada por causa da chuva. O trânsito na estrada fluiu em pare e siga durante o socorro às vítimas e a retirada dos veículos.

Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente era desconhecida.

