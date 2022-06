meno-7-kg-in-7-giorni:-ecco-la-dieta-miracolosa-che-sta-spopolando-prima-dell’estate.-“funziona”

Il cetriolo può essere la nostra nuova arma contro i kg di troppo. Se le avete provate tutte senza ottenere risultati, probabilmente le avete provate tutte tranne una: manca all’appello la dieta al cetriolo. Pare che sia in grado di depurare il nostro organismo e di accelerare la perdita di peso in 7 giorni. Ma come funziona nello specifico? Quali sono i passaggi da seguire? Scopritelo subito.

Per chi non lo sapesse, il cetriolo ha moltissime proprietà benefiche. È infatti in grado di depurare l’organismo da tossine in eccesso, aiutando ed incentivando quindi la perdita di kg di troppo. Il piano alimentare a base di cetriolo è comunque una dieta ed in quanto tale, prima di approcciarvici, è necessario che vi rivolgiate ad un medico specialista che sappia consigliarvi e indirizzarvi, per capire se può essere o meno adatta a voi.

Tra le altre proprietà del cetriolo, annoveriamo quelle diuretiche e depurative. Inoltre, combatte il colesterolo, aiuta l’intestino, è un potente antinfiammatorio e amico della pelle. La dieta a base di cetriolo quindi sarà molto depurativa, e soprattutto non vi obbligherà a mangiare in maniera drastica. Infatti, potrete tranquillamente mangiare 5 pasti al giorno, associando alimenti a base proteica, perché si tratta di una fonte non presente nel cetriolo.

Il magico alleato ed ingrediente andrà necessariamente associato ad ogni pasto. Non va consumato quindi da solo. Potrete continuare con la vostra dieta bilanciata e salutare, ricordandovi di mangiare un cetriolo a partire dal momento della colazione fino a quello della cena. È consigliabile accostarlo ad elementi ipocalorici, con pochi grassi, continuando ad evitare i fritti e tutti gli alimenti che non aiutano la perdita di peso. Vi costerà quindi, comunque le solite rinunce. Il cetriolo infatti non può risolvere il problema tutto da solo. È necessario che la nostra costanza e buona volontà siano più attive che mai.

Il cetriolo, dunque, va consumato insieme ad altri alimenti con valori nutrizionali bassi. Si tratta dunque di una dieta non drastica ma che comporta una certa difficoltà. Proprio per questa ragione, non è consigliabile seguirla troppo a lungo. Ma, soprattutto, si raccomanda di seguirla solo in caso di effettiva necessità e se avete bisogno di perdere una buona quantità di kg in pochi giorni per occasioni specifiche. Una volta interrotta la dieta, potrete continuare ad usufruire dei benefici del cetriolo come alleato di benessere. Per ricevere tanti altri consigli seguiteci anche sui nostri profili Facebook e INSTAGRAM

L’articolo Meno 7 kg in 7 giorni: Ecco la dieta miracolosa che sta spopolando prima dell’Estate. “Funziona” proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.