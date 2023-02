Menor é capturado no litoral de SP após ter participado de tortura e latrocínio de idosa de 84 anos

Menor de idade afirmou aos policiais que fugiu para Peruíbe (SP) após o crime, que aconteceu na capital em janeiro deste ano. Menor foi encontrado com o relógio da vítima (à dir) que foi torturada e morta dentro da própria casa

Divulgação/reprodução

Um adolescente de 15 anos foi capturado após ter participado do latrocínio [roubo seguido de morte] de Yaeko Okamura, de 84 anos, em São Paulo, em janeiro deste ano. Ao menos quatro criminosos invadiram a casa dela, no bairro Sacomã, a amarraram e a agrediram até morrer. O g1 apurou neste domingo (18), junto à Polícia Civil, que o menor estava com uma relógio da vítima e afirmou aos policiais que fugiu para Peruíbe, no litoral de São Paulo, após o crime.

O adolescente foi encontrado em uma casa na Estrada do Cajueiro, no bairro Estância Antônio Novaes, na última sexta-feira (17). Por volta das 17h, policiais civis do Serviço de Investigações Gerais (SIG) foram informados de que um procurado da Justiça envolvido em um roubo à residência, que terminou com a morte da idosa, estaria no local.

Segundo o boletim de ocorrência, o adolescente foi abordado dentro da residência e informou aos policiais que, logo após o crime, fugiu da capital para a cidade do litoral do estado. No pulso do jovem, ainda estava um relógio que, segundo ele, pertencia à vítima do latrocínio. Na mesma casa, também foi apreendida uma corrente da cor dourada.

Ele foi encaminhado à Delegacia Sede de Peruíbe, onde o delegado de plantão determinou a apreensão do relógio, da corrente e do celular do menor. De acordo com a Polícia Civil, uma conselheira tutelar foi acionada para o distrito policial até a chegada dos responsáveis do menor.

Segundo o Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo do Interior (Deinter-6), o adolescente foi conduzido à Fundação Casa. Porém, o g1 ouviu um dos investigadores envolvidos no caso, que informou que jovem entregue aos pais e liberado.

Conforme o boletim de ocorrência, após ser ouvido, ele foi liberado junto aos responsáveis legais, já que não existia nenhum mandado de apreensão contra ele.

O crime

O latrocínio ocorreu em 30 de janeiro no bairro Sacomã, em São Paulo. Ao menos seis criminosos invadiram a residência da idosa para roubá-la. Segundo a Polícia Civil, os bandidos amarraram os pés e mãos e a agrediram na cabeça, o que teria causado a morte dela. Segundo a Polícia Civil, foram levados relógios, dinheiro, bebidas e uma televisão da casa da vítima.

