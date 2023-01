Menos de 30% dos motoristas de ônibus que aceitaram a contratação apareceram para tomar posse, diz prefeitura

Segundo o presidente da Agência de Transporte Coletivo, Fábio Chavez, haverá tratativas individuais, possíveis contratações de outros profissionais e requisição administrativa de serviços. Presidente da agência de transporte coletivo explica o motivo da falta de ônibus em Palmas

A manhã desta segunda-feira (30) não foi fácil para quem depende do transporte coletivo para ir trabalhar ou cumprir outros compromissos. Estações e pontos ficaram lotados depois que encerrou a vigência dos contratos com as empresas permissionárias que faziam o serviço. Liberada a contratação, os funcionários das empresas, a maioria motoristas, que manifestaram interesse não apareceu para tomar posse.

Segundo o presidente da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), Fábio Chavez, desde que a prefeitura assumiu o serviço de transporte público, está trabalhando para a migração dos funcionários, mas que poucos manifestaram interesse em serem contratados. Eles deixarão de ter vínculo empregatício com as empresas permissionárias e seriam nomeados pela pasta.

Poucos ônibus que rodaram pela manhã ficaram lotados

“Durante esses meses anteriores a gente circulou formulários de opção, para que esses trabalhadores pudessem manifestar a vontade de migração. Vários deles quiseram. Abrimos um processo administrativo de contratação temporária, seguindo todos requisitos legais. Publicou-se os contratos na sexta-feira, no Diário oficial do Município, abrimos um plantão de posse no sábado. Acontece que nós tivemos uma adesão muito baixa desses profissionais, sobretudo motoristas. Nem 30% se apresentaram para tomar posse. Isso fez com que nós tivéssemos uma defasagem de motoristas”, explicou.

O presidente ainda reforçou que notificou as empresas sobre a data da vigência dos contratos na quinta-feira (26), para que continuassem operando até esta terça-feira (31). No dia 1º de fevereiro, na quarta-feira, os profissionais seguiriam no serviço como contratados.

Questionado sobre o curto prazo da notificação até o fim do serviço, o secretário afirmou que as empresas estavam por dentro dos termos da prorrogação, que terminou em dezembro, e que poderia passar por um período de transição conforme consta em requisição administrativa.

“Na realidade a gente fez isso já com receio de não ter um tempo hábil pelo volume de posse. Durante esses meses anteriores, nós tivemos uma série de outras providências”, explicou.

Situação na estação de ônibus no Aureny III, em Palmas

Pouco interesse no contrato

O presidente do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Operadores de Máquinas do Estado do Tocantins (Simtromet) José Antônio de Carvalho, explicou que uma das empresas quis finalizar o serviço antes do prazo estipulado no ofício informado aos profissionais.

“A prefeitura notificou as empresas para que fosse tocado normal a operação do transporte até o dia 30. Quando a Viacap não teve essa comunicação, eu conversei com o pessoal da prefeitura falando que não ia ter condição deles rodarem hoje, porque o pessoal estava desinformado, eles pediram mais esses dois dias. Mas na verdade esse ofício já era para o dia 31. Quem antecipou foi a Expresso Miracema, que entregou o transporte hoje. A Viacap está tocando normal”, disse.

José Antônio também explicou que os trabalhadores foram comunicados sobre as datas por mensagem de aplicativo, e que os que tivessem interesse em aderir à migração para a contratação da Prefeitura que fossem até o local indicado para a nomeação. “Creio que mais de 80% não aderiu ao sistema público”, completou o presidente do Simtromet.

Punições

Pela suspensão dos serviços antes do prazo estipulado através de requisição administrativa, o presidente da ATCP explicou que as empresas poderão ter punições depois de apurados os possíveis prejuízos.

“Isso é algo que tem que ser feito, porque é de interesse público. Mas nossa prioridade nesse momento é regularizar, chamando os motoristas, que foi dito na fala do presidente para que eles possam vir tomar posse. Muitos deles têm feito isso”, comentou Fábio Chavez, informando que pela manhã alguns funcionários aderiram ao contrato e que o prazo de posse será estendido.

Alternativas

Além das posses dos trabalhadores, para não prejudicar o serviço nos próximos dias, a prefeitura também tem como alternativa requisitar juridicamente o serviço desses motoristas por 30 dias, pagando todos os direitos.

“Se eles não quiserem, a gente tem um cadastro de profissionais. Só que esse cadastro de profissionais precisa passar por um treinamento, para que possamos ter esse suporte”, disse Fábio, reforçando que outros serviços como de venda de passagem também poderão ser requisitados para a continuidade do transporte coletivo.

Guichês de venda de passagens também ficaram fechados

