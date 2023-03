Menos de 3h após o crime, policiais militares recuperam moto furtada e capturam fugitivo do regime semiaberto

Homem, de 29 anos, tentou escapar de abordagem na Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli, em Presidente Prudente (SP), mas caiu do veículo e acabou detido, nesta quinta-feira (9). Menos de 3h após o furto, motocicleta foi recuperada em Presidente Prudente (SP)

Polícia Militar

A Polícia Militar conseguiu recuperar uma motocicleta que havia sido furtada nesta quinta-feira (9), no Parque Cedral, em Presidente Prudente (SP), e prender em flagrante o suspeito de cometer o crime menos de três após o delito.

O homem, de 29 anos, já cumpria pena por furto no regime semiaberto, no presídio de Montalvão, e havia fugido do sistema carcerário na quarta-feira (8).

A moto havia sido furtada da garagem de uma residência, no Parque Cedral.

Os policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência e, durante patrulhamento, depararam-se com o suspeito, que conduzia o veículo no sentido bairro–Centro da Avenida Comendador Alberto Bonfiglioli.

Os militares deram ordem de parada para o motociclista, que não a obedeceu e continuou a seguir com o veículo. Os policiais foram atrás dele e conseguiram abordá-lo quando o suspeito tentou passar sobre o canteiro central da avenida e caiu no chão, na altura do Parque dos Girassóis. Na queda, a moto ficou danificada e teve o pneu traseiro perfurado ao bater na guia da calçada. Já o suspeito, que caiu em uma parte de vegetação de grama, não ficou ferido.

O homem foi levado à Delegacia Participativa da Polícia Civil, que ratificou a prisão em flagrante e a captura do fugitivo do sistema carcerário, e permaneceu à disposição da Justiça.

Já a motocicleta recuperada foi devolvida à sua proprietária.

