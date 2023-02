Menos de um mês após reparo, asfalto volta a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente

Defesa Civil isolou a área danificada, como forma de sinalização, no Parque Alvorada. Asfalto voltou a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

Menos de 30 dias após o conserto, o asfalto voltou a ceder em um trecho da Avenida Tancredo Neves, no Parque Alvorada, em Presidente Prudente (SP), nesta sexta-feira (3), devido às chuvas dos últimos dias.

Um buraco havia sido aberto no mesmo local, no último dia 5 de janeiro, também ocasionado pelo volume das chuvas.

O local fica próximo ao Centro de Artes e Esportes Unificados Professor Samoel Brondi (CEU).

A área danificada foi isolada e sinalizada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, com cones e fita zebrada, como forma de sinalização aos pedestres e condutores de veículos que passam pelo local, entre a Rua 28 de Fevereiro e a Rua Antônio José Giraldes.

Equipes da concessionária Energisa também compareceram ao trecho danificado para avaliar as condições de um poste da rede elétrica que fica próximo ao buraco.

VEJA TAMBÉM:

Após forte chuva, cratera é aberta em trecho da Avenida Tancredo Neves em Presidente Prudente

Asfalto voltou a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

Em nota ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que as equipes da Defesa Civil já estiveram no local, na manhã desta sexta-feira (3), e fizeram o isolamento da área avariada para orientação dos motoristas e pedestres.

Ainda nesta sexta-feira (3), segundo o Poder Executivo, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos deslocará uma equipe ao local para verificar as causas da ocorrência e iniciar os reparos.

Asfalto voltou a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

Asfalto voltou a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

Asfalto voltou a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

Asfalto voltou a ceder na Avenida Tancredo Neves, em Presidente Prudente (SP)

Gelson Netto/g1

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vito Califano