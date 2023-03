mensagens-mostram-conversa-entre-adolescentes-que-planejavam-atacar-escolas-no-vale

Investigação da Polícia Civil apontou que os atos violentos aconteceriam em alusão aos quatro anos do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, e teriam como motivação o bullying. Polícia investiga plano de adolescentes para ataque em escolas

Uma imagem obtida pelo g1 mostra uma troca de mensagens interceptada pela Polícia Civil na investigação que descobriu o plano de adolescentes para realizar ataques em escolas de São José dos Campos e Caçapava. A peça faz parte da investigação da Polícia Civil.

Na troca de mensagens em uma rede social, um dos adolescentes alvo dos mandados de busca e apreensão mostrou a um usuário uma das facas que pretendia usar no ataque e relata que mataria uma pessoa ou um animal, além de gravar a ação. Veja parte do diálogo abaixo:

Neste domingo, uma operação policial foi realizada depois da Polícia Civil descobrir a intenção dos adolescentes. Três jovens foram levados à delegacia e diversos materiais foram apreendidos. A investigação começou após a Homeland Security Investigations (HSI), uma agência norte-americana de segurança, alertar as autoridades brasileiras.

A HSI identificou diálogos que se referiam à prática de atos graves de violência, como homicídios em massa, ataques a escolas, violência contra mulheres, crianças e animais, no dia 13 de março, data que completa 4 anos do ataque à escola de Suzano.

Depois do alerta, a Divisão de Crimes Cibernéticos da Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) passou a monitorar os adolescentes e contou com a ajuda de policiais da região para deflagrar a operação.

Foram apreendidas duas facas, um canivete, uma máscara com desenho de caveira, uma bota, caderno com anotações e três aparelhos de telefone celular, que devem passar por perícia.

Como foi a operação policial

A Polícia Civil realizou neste domingo (12) uma operação após descobrir o plano de adolescentes que pretendiam realizar ataques em escolas de São José dos Campos e Caçapava . Três estudantes foram levados à delegacia e liberados após depoimentos.

A operação feita pela Polícia Civil reuniu investigadores da região e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) de São Paulo.

Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Vara da Infância e Juventude de Taubaté. As ações aconteceram em São José dos Campos, Caçapava e Tupã.

Segundo a polícia, os atos violentos seriam realizados em alusão aos quatro anos do ataque à escola Raul Brasil, em Suzano, e teriam como motivação o bullying.

A investigação, que corre em segredo de Justiça, apura o possível envolvimento de adolescentes no planejamento de ataques em escolas no Vale do Paraíba. A apuração foi iniciada após interceptação de conversas trocadas pelos adolescentes em redes sociais.

Durante a ação deste domingo (12), os adolescentes foram conduzidos a delegacia e ouvidos. Em depoimento à polícia, um dos adolescentes investigados, disse que os ataques seriam feitos como forma de vingança ao possível bullying sofrido por eles na escola.

As investigações estão concentradas no setor de crimes cibernéticos da Polícia Civil de São Paulo.

