In questo articolo vi propongo il mio menù facile di Pasqua assolutamente da provare. Se siete in cerca di ricette facili, veloci e sfiziose ho qui per voi dei piatti salati e dolci che non possono mancare per il pranzo di Pasqua. Antipasti, primo, secondo, contorno e per finire due bei dolci… insomma ad ogni portata stupirete tutta la famiglia! Nel caso in cui vi dovesse avanzare qualcosa non c’è alcun problema; tutti questi piatti infatti possono essere conservati in frigo, riscaldati e mangiati il giorno dopo. Spero tanto che questo menù facile di Pasqua vi piaccia e vi auguro di passare un pranzo sereno con le persone che amate di più!

Inizio le mie proposte con le uova sode ripiene un vero classico degli antipasti pasquali. In questa ricetta vi propongo tre modi sfiziosi e originali con cui farcire e decorare le uova. Che ne dite poi di una colomba gastronomica come antipasto? Io vi propongo la mia versione che si prepara in pochi passaggi e che potremo farcire come preferiamo.

Come primo ho pensato ai paccheri carciofi e piselli, una pasta dai sapori delicati e primaverili, dove la dolcezza dei piselli si sposa alla perfezione col gusto lievemente amarognolo dei carciofi creando un primo piatto davvero delizioso.

Come secondo propongo il petto di pollo ripieno al forno ripieno di spinaci e uova sode che si sposa perfettamente ad un contorno di carciofi e patate.

Concludiamo in dolcezza questo menù con un tiramisù che lascerà tutti a bocca aperta: il tiramisù nell’uovo di Pasqua. Un dolce facile e di grande effetto che lascerà tutti a bocca aperta… e non è finita qui! Potevo lasciarvi senza la classica colomba di Pasqua fatta in casa? Assolutamente no! Ho pensato di proporvi questa colomba che si prepara davvero in poco tempo e non ha bisogno di lievitazione… vi assicuro che realizzarla vi darà tanta soddisfazione! Non vi rimane che mettervi ai fornelli e preparare un menù di Pasqua da leccarsi i baffi!