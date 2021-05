Siete pronti a preparare un menù per la festa della mamma che la lasci a bocca aperta? Immagino proprio di sì! Tanti sono i regali che possiamo fare alla nostra mamma ma il pensiero più bello è sorprenderla con un pranzo o una cena preparati apposta per lei! Questo mio menù è composto da ricette facili e sfiziose che accontenteranno i gusti di tutta la famiglia! Antipasto, primo, secondo, contorno e per finire due bei dolci… insomma sembrerà quasi di stare al ristorante! Tutti questi piatti possono essere preparati in anticipo e riscaldati un attimo prima di portarli in tavola. Spero tanto che questo menù per la festa della mamma vi piaccia e vi auguro di passare una giornata davvero speciale con lei.

Iniziamo con un antipasto sfizioso: gli asparagi in sfoglia! Si preparano davvero in un attimo, basta avvolgere gli asparagi in strisce di pasta sfoglia decorare con semi di sesamo e infornare. Risultato? Otterremo degli asparagi in sfoglia saporiti, fragranti e croccanti …una vera delizia!

Come primo ho pensato ai rigatoni fiori di zucca e speck, Il condimento si può preparare tranquillamente in anticipo ma ovviamente la pasta va cotta solo all’ultimo momento. E’ un primo gustoso e delicato al tempo stesso, e il giallo dello zafferano è davvero invitante.

Per secondo propongo gli involtini di carne ripieni di prosciutto e formaggio. Una valida alternativa alla solita fetta di carne in padella, che conquisterà tutti con il suo ripieno filante.

Come contorno invece prepariamo delle patate al forno alla pizzaiola. Per prepararle occorreranno pochissimi ingredienti: patate, passata di pomodoro, pangrattato e qualche spezia e porteremo in tavola un contorno davvero gustoso!

Per concludere in bellezza un pranzo o una cena per la festa della mamma non può mancare una torta! Vi propongo la cheesecake alle fragole un dolce goloso e fresco ideale per il periodo primaverile. Per realizzare questa torta non occorre usare il forno e la salsa di fragole rende questa cheesecake davvero irresistibile!

Siamo arrivati al momento del caffè e ho pensato ad un’ultima proposta golosa, i biscotti mandorla e limone. Sono dei biscotti fatti con una frolla semplice e leggera, dall’intenso gusto agrumato e dal sapore inconfondibile della mandorla. Vi assicuro che porteremo in tavola dei pasticcini buoni come quelli che compriamo in pasticceria.