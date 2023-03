Mercadão de São José celebra 100 anos, mas comerciantes temem concessão à iniciativa privada

Preocupação dos comerciantes é que a concessão do espaço faça com que o mercado municipal se torne um shopping center. Prefeito afirma que a tradição será mantida e que as decisões serão tomada em conjunto com os permissionários. Mercadão de São José completa 100 anos

O que era para ser uma comemoração dos 100 anos da inauguração oficial do Mercadão Municipal de São José dos Campos (SP) se tornou um protesto dos comerciantes do local na manhã de sábado (11).

Apesar da festa e uma programação especial preparada pela prefeitura no espaço, permissionários do mercado aproveitaram a presença do prefeito Anderson Faria (PSDB) para se colocar contra a possível concessão do lugar histórico à iniciativa privada.

Comerciantes há mais de 30 anos no local, o Adriano Pereira participou do ato que contou com portas dos boxes fechadas em determinado momentos e cartazes contra à modernização. Ele diz estar muito preocupado com o projeto da gestão municipal.

“Nos foi passado uma modernização e isso faria perder toda a característica do mercadão, virando um shopping. Nós somos contra. A gente quer manter a essência e nossa história”, explica o comerciante, que ressalta as características do local.

“O que mantém o mercado é essa simplicidade, essa humildade. Os clientes vêm para cá de todos os lados da cidade. Aqui não é uma cidade turística. Isso é um patrimônio público, histórico, tem que ficar com a prefeitura. Isso é um patrimônio de São José dos Campos”, completa.

Outro permissionário que reclama da possível transformação é o Ronaldo Stellete, que também está no local há anos. Ele afirma que o protesto não é contra melhorias, mas, sim, contra a possibilidade de características tradicionais do prédio não serem mais mantidas.

“É uma tradição que tem que se manter. Nós não somos contra a melhoria do mercadão. O que nós somos contra é o sistema que a prefeitura quer fazer de concessão, transformando em shopping. O mercadão não pode mudar sua característica. Nós temos bar, restaurante, pastelaria, peixes, carnes, e o público aqui é maravilhoso. Essa tradição não pode perder em São José”, desabafa.

O que diz a prefeitura

Ainda na manhã deste sábado (11), o prefeito da cidade, Anderson Farias, disse que já se reuniu com a maioria dos comerciantes e que, atualmente, está sendo feito um estudo para a melhor alternativa de melhorias ao Mercado Municipal.

“O que estamos fazendo neste momento é uma consulta pública e essa consulta é aos próprios permissionários. Isso ainda não está decidido, muito pelo contrário, essa discussão se constrói agora. Tem que ser de forma transparente para que a gente possa discutir com a cidade os modelos que podemos trazer para cá”, disse o prefeito, que destacou que qualquer decisão será tomada em conjunto com os permissionários.

“Não vou fazer absolutamente nada que não seja em consenso com eles (permissionários). Isso em respeito à própria história não só deles como família, mas em respeito deles como comerciantes, em respeito ao nosso Mercado Municipal. Nós precisamos discutir as melhorias, mas manter a tradição. Hoje temos gerações que passaram de pai para filho e isso de forma alguma, será alterado”, finalizou.

