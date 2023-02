Mercado aquecido: busca por procedimentos estéticos aumenta

Procura por alternativas menos invasivas movimenta consultórios médicos e clínicas de estética

Divulgação: Hialurox

Você já desejou alterar algo em sua aparência? A vontade de elevar a autoestima tem aquecido o mercado da beleza, com clínicas de estética e, principalmente, consultórios médicos cada vez mais movimentados.

Segundo o Grand View Reserch, o mercado global de medicina estética foi avaliado em US $ 99,1 bilhões em 2021, e as previsões para os próximos anos são otimistas, com uma taxa de crescimento de 14,5% entre 2022 e 2030.

Os números são resultado da popularização das cirurgias plásticas e dos procedimentos estéticos, em especial, os não invasivos, que em 2021 representaram 50% de todos os procedimentos realizados.

Aplicação de toxina botulínica, preenchimentos e bioestimuladores são os mais procurados, sendo que esse aumento na demanda se deve às características desse tipo de intervenção, que é menos dolorosa, tem resultados instantâneos e menor custo para o paciente.

Brasil entre os países que mais investem em estética

O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial da estética, ficando atrás somente dos Estados Unidos e China. Segundo levantamento da ABIHPEC (Associação Brasileira da Indústria Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos) o mercado brasileiro de beleza movimentou R$47,5 bilhões em 2020.

De acordo com relatório da ISAPS (Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética), em 2020 foram realizadas mais de 13000 cirurgias plásticas estéticas. Pelo levantamento também é possível perceber a mudança no perfil do paciente, que cada vez mais busca por intervenções menos invasivas.

Entre 2016 e 2020 o número de procedimentos injetáveis cresceu 24,1% no país. Foram realizadas, somente por cirurgiões plásticos, mais de 600 mil aplicações no Brasil. Entre elas, se destacam as injeções de toxina botulínica, com efeito preventivo; os preenchedores, para devolver volume e desenhar o rosto; e os bioestimuladores, que repõem o colágeno da pele.

Conheça mais sobre cada um deles abaixo:

Profissional e produto fazem a diferença no resultado

Nos últimos anos, a preocupação com a beleza tem aumentado a procura por procedimentos estéticos; porém, na hora de cuidar da aparência, é importante buscar por um profissional, já que qualquer procedimento pode trazer riscos à saúde. Cirurgiões plásticos e dermatologistas estão capacitados a realizar aplicações estéticas por conhecer em profundidade as peculiaridades da face.

O rosto é cheio de músculos, terminações nervosas e vasos sanguíneos, o que torna a região mais suscetível a alergias, manchas e infecções, ou seja, um perigo à saúde do paciente caso o procedimento não seja feito com responsabilidade.

Além do domínio técnico, o profissional deve optar por produtos de qualidade, testados dermatologicamente, com todas as certificações exigidas pela Anvisa (órgão responsável pelas normas de segurança no Brasil).

Tecnologia a favor da beleza

Vito Califano